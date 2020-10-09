Чиновникам АМКУ загрожує кримінальна відповідальність за зрив угоди з китайськими інвесторами щодо "Мотор Січі", – Охрименко

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) знову перевищив встановлений законодавством термін розгляду повторної заявки китайської компанії Skyrizon і групи DCH на видачу дозволу на концентрацію акцій Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Мотор Січ".

Нагадаємо, що перше звернення за таким дозволом китайські інвестори направили ще 3 роки тому, але його раз від разу відхиляють без будь-яких пояснень. А заявку DCH було повернуто без розгляду під приводом недотримання технічних процедурних моментів. Дії АМКУ китайські інвестори кваліфікують як один із проявів загального недружнього поведінки української влади, що має, на їхню думку, метою експропріацію інвестицій в "Мотор Січ". І направили в зв'язку з цією претензію до Міністерства юстиції України з оголошенням про намір почати в міжнародному арбітражі спір з державою Україна про відшкодування шкоди на суму 3,5 млрд доларів.

Охріменко вважає, що зрив найбільшої в історії України інвестиційної угоди зі стратегічним зовнішнім партнером стане для й без того дефіцитного держбюджету виплатами і завдасть серйозного репутаційного удару по нашій державі. "Це ганебна пляма на репутації України в середовищі міжнародного інвестиційного співтовариства, якому Президент України Володимир Зеленський дав особисті гарантії всебічної підтримки інвестиційної діяльності", - переконаний експерт.

На думку Охріменка, АМКУ користується недосконалістю правової бази для маніпуляцій. "Українське антимонопольне законодавство неоднозначно, може по-різному трактуватися та залишає простір для юридичної казуїстики. Та АМКУ явно цим зловживає. Замість того, щоб виконувати свої основні функції, чиновники маневрують: тягнуть час, повертають документи, чіпляються за дрібниці. Тим самим намагаючись уникнути відповідальності за свої рішення", - сказав експерт.

Експерт вважає, що це тупиковий шлях. "Навіть якщо зміниться склад Кабінету Міністрів або Президент, тим посадовим особам АМКУ, які сьогодні під різними приводами затягують реалізацію законних прав інвесторів на активи ПАТ "Мотор Січ" кримінальної відповідальності не уникнути. Почнуть шукати й призначати винних, і відповісти доведеться неминуче. І якщо колишньому керівнику АМКУ Юрію Терентьєву вдалося вчасно опинитися звільненим, то Ользі Піщанській уникнути відповідальності не вдасться, тому що саме під її керівництвом АМКУ довело країну до штрафу в 3,5 млрд доларів. Не виключаю ймовірності, що крім кримінальної відповідальності в Україні винні в порушенні прав китайських інвесторів держслужбовці АМКУ отримають на свою адресу й міжнародні персональні санкції. Навіть сумлінні рядові співробітники АМКУ, на яких тиснуть та яких без їх особистої вигоди втягують в політичні питання, будуть змушені нести відповідальність за чужі справи", - резюмував експерт.

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня 2020 року, китайські інвестори звернулися з офіційним листом до народних депутатів України з вимогою створити Тимчасову спеціальну комісію з розслідування обставин інциденту та захисту інвестиційних прав. Китайські інвестори стверджують, що протягом 3 років, на підставі вигаданих приводів, вони не можуть увійти на "Мотор Січ", стати повноправними власниками і почати здійснювати господарську діяльність.

Ситуація загрожує звільненням десятків тисяч працівників ПАТ "Мотор Січ", істотними втратами державного бюджету України, погіршенням міжнародного іміджу України та компенсацією з держбюджету на користь китайських інвесторів понад 3,5 млрд доларів.

Інвестори також звинувачують держоргани влади в корупційних злочинах з метою отримання незаконних фінансових винагород деякими представниками влади та збереження контролю над підприємством з боку колишнього директора "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, незважаючи на те, що він продав активи компанії інвесторам з Китайської Народної Республіки (КНР).

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