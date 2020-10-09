В Україні за підтримки Ярославського створюють власний апарат ШВЛ світового рівня, — ЗМІ

За підтримки відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського харківські фахівці спільно з Лондонським Університетом розробили і виготовили перший екземпляр приладу для штучної вентиляції легенів. Про це на церемонії підписання меморандуму між Харківським університетом міського господарства імені О. Бекетова з бізнес-парком нового покоління "Екополіс ХТЗ" про створення енерго-інноваційного хаба повідомив ректор вузу Володимир Бабаєв, передає харківське видання STATUS QUO.

"Нашими фахівцями, спільно з Лондонським Університетом та за підтримки Олександра Ярославського був розроблений і зроблений перший екземпляр приладу ШВЛ (штучної вентиляції легенів). Сподіваємося, що прилад найближчим часом буде запущений в серійне виробництво, адже вын необхідний всім країнам світу", - сказав Володимир Бабаєв.

Він розповів, що на початку пандемії коронавірусу з'явилася задача створити компактний технологічний апарат, який можна в стислі терміни запустити у виробництво.

"Вивчаючи зарубіжний досвід, ми дізналися, що Лондонський Університет, з яким у нас склалися давні партнерські відносини, вже закінчує розробку апарату спільно з AMG і вони надали нам доступ до технічної документації. Ми вийшли на отримання ліцензії для виробництва даного апарату в Україні", - розповів Бабаєв, зазначивши значну роль і підтримку в реалізації проекту зі створення в Україні власного апарату ШВЛ групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського.

До нинішнього моменту український апарат ШВЛ пройшов необхідні випробування, і зараз знаходиться на стадії сертифікації.

"Ми отримали повний пакет робочої документації і створили програми для верстатів ЧПУ щоб виробляти власний апарат ШВЛ. А також маємо технологічні карти, логістику, вже є дослідний зразок, який пройшов всі необхідні випробування. Зараз займаємося сертифікацією. Все це було можливо за сприяння групи компанії DCH і її власника Олександра Ярославського", - розповів Ігор Білецький, директор навчально-наукового інституту енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури.

Завдяки широким зв'язкам зі світовою бізнес-елітою Олександр Ярославський зміг здійснити великий внесок в сфері протидії епідемії коронавірусу в Україні та Харкові. В тому числі, президент і власник DCH зміг добути для України високоточні ПЛР-тести на COVID-19: коли уряди охоплених пандемією країн стояли в черзі, щоб придбати гостродефіцитні тестові системи, Джек Ма допоміг Олександру Ярославському закупити 150 тис. тестів для нашої країни. Після цього бізнесмен закупив для харківських лікарень унікальні апарати "штучна легеня" для пацієнтів, яким вже не допомагає ШВЛ. А також взяв фінансову участь в закупівлі 143 тисяч продуктових наборів і 37 тисяч аптечок з медикаментами першої необхідності на загальну суму 26 млн грн для забезпечення харківських пенсіонерів в "жорсткій" фазі карантину у зв'язку з епідемією небезпечного захворювання. Крім власного вкладу, Ярославський мобілізував відомих харків'ян допомогти рідному місту, а в своєму готелі Kharkiv Palace Hotel 5 * організував оперативний штаб з протидії пандемії коронавірусу в місті. В рамках бізнес-парку нового покоління "Екополіс ХТЗ" Ярославський створює сучасний центр вірусології для вивчення небезпечних інфекцій і розробки препаратів і протоколів протидії їм.

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