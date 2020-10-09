Асоціація міст України закликає Гетьманцева переглянути ставки акцизів

Асоціація міст України закликає голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева переглянути збільшення в 4 рази ставки акцизного податку на ТВЕН, яке передбачене законом №466-ХІ.

Про це йдеться в листі Асоціації міст України до голови Комітету.

"Підвищення ставки на 320% у 2021 році і на 20% щороку у подальшому призведе до значного подорожчання для споживачів ТВЕНів та як наслідок до скорочення легального ринку їх реалізації і відповідно збільшення нелегального", - йдеться у документі.

На думку експертів Асоціації, наслідком такого підвищення ставки стане зменшення надходжень як до загальнодержавного бюджету, так і до місцевих бюджетів та зростання тіньового ринку.

Фахівці Асоціації рекомендують профільному Комітету під час доопрацювання урядового законопроекту №4101 запровадити рівномірне та поступове підвищення ставок збільшивши розмір ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) з 2021 року до 2025 року на 50% щороку із застосуванням бази оподаткування.

"Щорічне рівномірне та поетапне підвищення акцизного податку на ТВЕНи на 50% збалансує ситуацію та дозволить захистити легальний ринок їх реалізації та не допустити втрат як державного так і місцевих бюджетів", - переконані в Асоціації.

Також фахівці Асоціації міст України в своєму листі виклали низку зауважень до урядових законопроектів №4000, №4100, №4101, які, зокрема, передбачають зміни до Податкового та Бюджетного кодексу.

23 вересня в Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект закону №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Федерація роботодавців України звернулася до Данила Гетьманцева із закликом при доопрацюванні законопроекту №4101 переглянути чотирикратне збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН та передбачити зростання акцизу на ТВЕН на 50% з 2021 року.

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