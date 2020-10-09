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09 жовтня 2020, пʼятниця, 14:52 338
Економіка 2020-10-09T15:00:02+03:00
Українські Новини
Асоціація міст України закликає Гетьманцева переглянути ставки акцизів

Асоціація міст України закликає Гетьманцева переглянути ставки акцизів

Надежда Комендантова
Асоціація міст України, Данило Гетманцев
Акциз.
Акциз.

Асоціація міст України закликає голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева переглянути збільшення в 4 рази ставки акцизного податку на ТВЕН, яке передбачене законом №466-ХІ.

Про це йдеться в листі Асоціації міст України до голови Комітету.

"Підвищення ставки на 320% у 2021 році і на 20% щороку у подальшому призведе до значного подорожчання для споживачів ТВЕНів та як наслідок до скорочення легального ринку їх реалізації і відповідно збільшення нелегального", - йдеться у документі.

На думку експертів Асоціації, наслідком такого підвищення ставки стане зменшення надходжень як до загальнодержавного бюджету, так і до місцевих бюджетів та зростання тіньового ринку.

Фахівці Асоціації рекомендують профільному Комітету під час доопрацювання урядового законопроекту №4101 запровадити рівномірне та поступове підвищення ставок збільшивши розмір ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) з 2021 року до 2025 року на 50% щороку із застосуванням бази оподаткування.

"Щорічне рівномірне та поетапне підвищення акцизного податку на ТВЕНи на 50% збалансує ситуацію та дозволить захистити легальний ринок їх реалізації та не допустити втрат як державного так і місцевих бюджетів", - переконані в Асоціації.

Також фахівці Асоціації міст України в своєму листі виклали низку зауважень до урядових законопроектів №4000, №4100, №4101, які, зокрема, передбачають зміни до Податкового та Бюджетного кодексу.

23 вересня в Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект закону №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Федерація роботодавців України звернулася до Данила Гетьманцева із закликом при доопрацюванні законопроекту №4101 переглянути чотирикратне збільшення ставки акцизного податку на ТВЕН та передбачити зростання акцизу на ТВЕН на 50% з 2021 року.

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