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  • Степанов звинуватив політиків у розповсюджені фейків про коронавірус та боротьбу з епідемією
09 жовтня 2020, пʼятниця, 13:32 148
Політика 2020-10-09T14:00:01+03:00
Українські Новини
Степанов звинуватив політиків у розповсюджені фейків про коронавірус та боротьбу з епідемією

Степанов звинуватив політиків у розповсюджені фейків про коронавірус та боротьбу з епідемією

Павло Твердохліб
Максим Степанов, МОЗ України, Коронавірус, Covid-19
Максим Степанов. Фото з відкритих джерел
Максим Степанов. Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав політичних діячів припинити розповсюдження неправдивої інформації щодо COVID-19, спекулювання на темі хвороби та запропонував краще долучитися до інформування щодо небезпеки, яку становить для людей коронавірус.

Про це під час свого щоденного брифінгу зазначив Степанов.

"Ви дійсно можете допомогти у боротьбі з COVID-19 та зробити так, щоб кількість хворих була меншою. Для цього перестаньте розповсюджувати фейки. Краще звертайтеся до своїх виборців із закликом дотримуватися правил, які були встановлені у зв'язку з пандемією та небезпекою, пов'язаною з COVID-19. У такий спосіб ви точно врятуєте багато життів", - зазначив очільник Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Він також додав, що за півроку МОЗ втричі збільшило кількість ліжок в лікарнях, визначених для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, а також збільшило кількість тестувань методом ПЛР з 200 до 35 тис. на добу.

"На початку епідемії ми отримали повністю зруйновану систему лабораторних центрів. Це стосувалось і обладнання, і дефіциту спеціалістів, яких просто звільнили. Ми робили 200 тестів на добу. МОЗ відкрито заявило про цю ситуацію та проінформувало щодо того, як нарощувати потужності. Нам було потрібно закупити обладнання, облаштувати приміщення та підготувати спеціалістів. Ми поставили собі за мету збільшити кількість тестів до 30 тис. на кінець вересня. Зараз ми робимо 32-35 тис. тестів на добу. І зараз ми готуємось до того, щоб до грудня збільшити цю кількість до 50 тис.", - зазначив очільник МОЗ.

Крім цього, Степанов повідомив, що за кілька місяців роботи міністерству вдалося втричі збільшити кількість ліжок для прийому пацієнтів з діагнозом "коронавірус".

“МОЗ кожного ранку об'єктивно інформує суспільство щодо ситуації в країні. Це стосується й інформації щодо заповненості ліжок. Ми чесно говоримо про кількість ліжок. Я про це особисто комунікую вже 5 місяців. До речі, ми починали у квітні з того, що у нас для пацієнтів з COVID-19 були готові всього лише 12 тис. ліжок. Зараз це - 37 тис. ліжко-місць, і цифра ця за потреби збільшується", - підсумував Максим Степанов.

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