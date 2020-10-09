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09 жовтня 2020, пʼятниця, 12:39 213
Політика 2020-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Без прихованих відсотків: "ШвидкоГроші" підтримує закон про прозорі мікрокредити

Без прихованих відсотків: "ШвидкоГроші" підтримує закон про прозорі мікрокредити

Анна Рудык
Кредит. Фото: pexels
Кредит. Фото: pexels

Компанія "ШвидкоГроші" підтримує підписаний Президентом України закон про те, що фінансові установи зобов'язані розкривати повну вартість мікрокредитів. Йдеться про ті позики, сума яких - менше мінімальної заробітної плати (на сьогодні - до 5000 грн) і терміном до одного місяця.

"ШвидкоГроші" ще з 2017 року дотримується таких принципів, оскільки намагаються зробити ринок більш прозорим та цивілізованим.

Через три місяці після публікації закону почнуть діяти нові правила та МФО не зможуть нараховувати клієнту і відсотки за користування грошима, і штрафи за невчасну сплату. А все тому, що закон встановлює максимальну планку санкцій, яку може призначити фінансова установа.

Директор "ШвидкоГроші" Олександр Холод переконаний, що нововведення позитивно вплинуть на ринок мікрокредитування.

"Крім прозорості умов кредитування, важливий момент нового закону полягає в тому, що МФО зобов'язані передавати в бюро кредитних історій інформацію про своїх клієнтів. Таким чином, інші кредитори будуть знати більше про людину, яка хоче взяти у них гроші. Тому клієнт не зможе не платити по рахунках, інакше все відіб'ється на його історії. І шансів отримати гроші в інших установах стане набагато менше. Це означає, що кредитна історія виходить на зовсім інший рівень. Для держави це величезний крок вперед - до передових країн світу", - зазначає Олександр Холод.

Директор "ШвидкоГроші" пояснює: такі нововведення відносно невеликих сум кредитів допоможуть українцям навчитися фінансової грамотності, щоб в майбутньому застосовувати ці знання для великих сум.

"Крім того, закон врегулює спірні ситуації в сфері мікрокредитування і допоможе споживачам захищати свої права. Компанія "ШвидкоГроші" вважає, що такі зміни справді були необхідні. Саме тому ми вже кілька років не нараховуємо позичальникам одночасно і відсотків, і пені, а також передаємо інформацію про своїх клієнтів в бюро кредитних історій. Тепер за такими правилами працюватимуть усі", - підкреслив Олександр Холод.

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