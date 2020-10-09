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09 жовтня 2020, пʼятниця, 10:41 361
Вибори 2020-10-09T11:00:01+03:00
Українські Новини
На Хмельниччині "За майбутнє" не росте через скандали та слабку інформаційну політику - ЗМІ

На Хмельниччині "За майбутнє" не росте через скандали та слабку інформаційну політику - ЗМІ

Павло Твердохліб
Лабазюк, Агітація, Хмельницька область, За майбутнє
"За майбутнє" в Хмельницькій області. Фото: ЗМ

За два тижні до дня виборів у партії "За майбутнє" в Хмельницькій області спостерігаються проблеми з підтримкою, що пов’язано з неефективною виборчою кампанією, яку веде лідер політсили в цьому регіоні, нардеп Сергій Лабазюк, а також засиллям серед місцевих кандидатів наближених до нього осіб. Про це йдеться в статті видання "Depo.ua".

Так, за даними журналістів, Сергій Лабазюк включив у виборчі списки до Хмельницької обласної та міської рад близьких до себе людей, що викликало негативну реакцію у місцевих політиків, які планували балотуватися від "За майбутнє". Зокрема, в обласному списку у прохідній його частині аж троє Лабазюків. Окрім нардепа, на другому місці

дружина Віолета, на шостому - брат Петро.

"Через зверхнє ставлення до інтересів інших учасників кампанії, які йдуть від ЗМ у ради різних рівнів Хмельниччини, почалися демарші. Кандидати не лише відмовляються від співфінансування агітаційної кампанії, а й припиняють брати у ній участь. Прикладом чому є публічне рішення відомого в області аграрія Аліма Міщука припинити контакти із ЗМ. Хоча він мав йти в першій десятці до Хмельницької міської ради", - зазначається в матеріалі.

Загалом, на думку журналістів, бажання Лабазюка повністю зациклити на собі всю партію  та її виборчу кампанію в області явно виявилося помилкою. А враховуючи чималу кількість ображених, які вирішили не гратися в політику, можна очікувати на те, що останні два тижні кампанії у "За майбутнє" на Хмельниччині будуть складними.

"Тим паче реноме самого Лабазюка в області - вкрай неоднозначне. Його прізвище супроводжується різного роду скандалами. Так, в 2019 році німецький інвестор Зігмунд Лампка зі своїми прихильниками мали зустріч з президентом Володимиром Зеленським щодо захоплення 500 гектарів землі, яку арендувала його компанія "Лампка агро". Зайве навіть говорити, що нова поява інформації про рейдерські захоплення агрокомпаній та їх обговорення у аграрній області аж ніяк не додає до іміджу ЗМ", - говориться в статті.

Є й інша проблема, з якою стикнулася партія "За майбутнє" на Хмельниччині: відсутність реальної ідеологічної роботи. "Предтеча ЗМ - "УКРОП" - у 2015 році працював на темі патріотизму. Але зараз у Коломойського відійшли від цього, напираючи на тому, що вони - господарники. Проте, такий підхід працює не усюди. Зокрема, на Хмельниччині досить скептично поставилися до головних "віп"-агітаторів ЗМ з Верховної Ради - Лабазюка та Бондаря", - зазначають журналісти.

"Все це - непродумана інформаційна політика та кулуарні (а ще й публічні) скандали з місцевими елітами - створюють значні проблеми для "За майбутнє" в Хмельницькій області. І враховуючи те, що до виборів лишилося трошки більше двох тижнів, є серйозна підозра, що перебудувати кампанію штабісти не встигнуть. У підсумку ЗМ на Хмельниччині може отримає менше представництво в радах ніж очікують її партійці, а також керівництво політсили у столиці, які вкладають сили та фінансові ресурси у виборчу кампанію партії", - резюмують журналісти.

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