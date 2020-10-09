ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості

Десятки тисяч людей не можуть отримати свої квартири через нову корупційну схему від ДАБІ "$ 20 дол м2".

Державна архітектурно-будівельна інспекція в рази підняла суми негласних платежів, які вона вимагає у компаній-забудовників за видачу дозволу на початок будівництва і видачу сертифіката після завершення будівництва об'єкта. Через це в столиці вже півроку практично не вводяться в експлуатацію готові житлові будинки. Про це в блозі на сайті thepage.ua пише оглядач ринку нерухомості Вікторія Берещак.

"Від ДАБІ об'єкт оглядає інспектор, який протягом 10 робочих днів дає свій висновок. Він може містити зауваження, які забудовник повинен виправити. Після виправлення зауважень нових, як правило, не виникало. І до березня цього року на отримання сертифіката у компаній йшов місяць максимум. Зараз кількість зауважень від інспекторів стала набагато більшою. Озвучують вони їх не всі відразу, а одне за іншим. Після усунення забудовником одного зауваження інспектор приїжджає і фіксує наступне. А потім інспектор знову з'являється на об'єкті і знову знаходить якусь причину відмовити у видачі сертифіката".

Як зазначає Берещак, ці претензії в більшості дріб'язкові, а то і зовсім курйозні. Але завдяки їх кількості видачу дозволу на введення об'єкту в експлуатацію можна відтягувати практично до безкінечності.

"Одній з компаній в сертифікаті відмовили тільки тому, що автопарковка поруч з житловим будинком була розмічена не так, як інспектор вважає правильним. А одному з об'єктів було відмовлено в сертифікації через те, що він не підключений до постійного джерела електропостачання. Хоча, згідно з чинним законодавством, до постійної схеми будинкок підключають вже після того, як він отримав сертифікат. Буває і так, що забудовникам не видають сертифікат без будь-яких пояснень. У висновку Державної архітектурно-будівельної інспекції написано, що відмовлено, а в графі "причини" — просто прочерк", — розповідає журналістка.

Як пише Берещак, ДАБІ в Києві зараз відмовляє у видачі сертифікатів фактично всім забудовникам. Цю проблему компанії намагаються вирішити різними офіційними й неофіційними шляхами: звертаються в Кабмін, в Офіс президента, в інші владні структури - всюди, де є впливові друзі та знайомі. Допомагає лише в одиничних випадках. Забудовники зазнають збитків, але задовольняти нинішні апетити ДАБІ вони не готові.

"Як неофіційно розповідають представники забудовників, раніше відкат за отримання сертифіката обходився компаніям в $ 5 за квадратний метр збудованого. А навесні ця такса нібито виросла в рази: від $ 15 до $ 25 за квадрат. І цю суму потрібно платити як за дозволи від ДАБІ на будівництво, так і за отримання сертифіката! Порахуємо висотку лише на один під'їзд, в якій від 10 тис. до 15 тис. кв.м. Мінімум - $ 150 тис., максимум - $ 375 тис. на кожному етапі. І покладається все це корупційне навантаження в решті решт на покупців житла. Крім того, в економ-класі, де низький профіт, це становить 40-50% прибутковості".

Журналістка розповідає, що нині протиборчі сторони застигли в очікуванні. ДАБІ сподівається, що забудовники таки здадуться. А компанії згуртувалися в своєму бажанні дочекатися, коли їх перестануть намагатися настільки відверто грабувати.

"Забудовники чекають, що влада таки відреагує на нездорову ситуацію. Що вона з'ясує, хто дає установки керівництву інспекції та хто, власне, стоїть за цим будівельним рекетом. Влада і самої вигідно у всьому цьому розібратися. Адже ДАБІ завжди вважалася підконтрольною їй структурою. А такі дії інспекції кидають тінь і на Кабмін, і на Офіс президента", - резюмує журналістка.

Навесні цього року Кабмін прийняв рішення про масштабну реорганізацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Згідно з проектом, функції інспекції повинні розподілитися між трьома новоствореними органами: Державною сервісною службою містобудування, Державною інспекцією містобудування та Державним агентством з питань технічного регулювання в містобудуванні.

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