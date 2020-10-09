Екс-голова Вищої ради юстиції пропонує карати активістів за втручання в роботу суддів

Екс-суддя Вищого спецсуду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, голова Вищої ради юстиції (2010-2013) Володимир Колісниченко обурений тим, як представники грантових організацій дозволяють собі коментувати роботу Конституційного суду України (КСУ). На його думку, активісти втручаються в роботу системи правосуддя і такі дії повинні каратися державою.

"Позиція так званих грантоїдів або "соросят" не лізе ні в які рамки, тому що будь-яке втручання і подібні коментарі повинні бути покарані. Є відповідні статті і в Адміністративному кодексі, і в Кримінальному кодексі. Коли починають коментувати, погрожувати, - держава повинна реагувати дуже швидко ... І саме чітка реакція правоохоронних органів на такі випадки тиску буде найкращим способом посилити незалежність судової системи. Перш за все це важливо саме в разі суддів Конституційного суду, які кожен раз приймають непрості рішення, усуваючи протиріччя конституційним принципам", - заявив він .

Він нагадав про те, що нападки на суд - немислима ситуація в розвинених країнах.

"У Штатах взагалі рішення суду ніхто не обговорює з точки зору законності та допустимості. Є рішення суду і його виконують - так прийнято в демократичній державі", - зазначив він.

Експерт зазначив, що КСУ останнім часом зайняв досить самостійну позицію. На думку Колісниченка, для цього є об'єктивні причини.

"У Конституційному суді якраз з'явився баланс - як на біржі, де один одного врівноважують "бики" і "ведмеді". В КСУ зараз немає сталої більшості, її доводиться щоразу шукати ситуативно. Крім того, після критики, яка була направлена ​​на їх адресу з боку колишньої влади і нинішньої опозиції, у суддів з'явилася можливість не бути винними тому, хто їх призначив. Це стосується тих, хто йшов за квотою Порошенко. Тому судді зараз ведуть самостійну гру і думають насамперед про свою репутацію як юристів, наукових співробітників", - вважає юрист.

Володимир Колісниченко вважає, що грантовим активістам не вдасться "дотиснути" ситуацію і добитися перезавантаження і, тим більше, ліквідації Конституційного суду. Більш того, він передрікає, що подібні організації рано чи пізно будуть в Україні заборонені.

"Судячи з тих подій, які відбуваються в світі, де грантоїдські структури, набираючи на виборах по 3%, "підривають" цілі країни, все йде до того, що ці організації агресивних меншин, очолювані і направлені якимись агентами і нерезидентам, будуть заборонені. Адже вони в цілому ставлять під сумнів принцип демократичного устрою, де меншість підкоряється більшості", - вважає юрист.

"Ці організації просто шкідливі для країни. Коли такі громадські організації починають формувати органи державного управління, різні ради доброчесності і т.ін., то держава як така вмирає", - вважає колишній суддя.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини