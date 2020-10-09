Лічильники мають бути безкоштовно встановлені для всіх малозабезпеченних киян, - Шлапак

Всі житлові субсидії на період карантину для киян повинні бути збережені. Місцева влада має зробити все, шоб малозахищені верстви населення менше платили по тарифам за ЖКГ.

Про це під час брифінгу вчора, 8 жовтня, у Відкритому штабі ВО "Батьківщина" заявила кандидатка у депутати Київської міської ради Алла Шлапак.

За її словами, лише за 2020 рік сума, яка виділена на оплату субсидій для малозабезпеченних, була зменшена на 10 млрд грн.

"У нас люди стали краще жити? Чи бідніших стало менше? Неправда. Якраз ці цифри - діагноз того, що робить зараз влада. Заборгованність населення за 2 квартали 2020 року зростає дуже швидко, вже 60 млрд грн. Уряд каже - винне населення, але я знаю, що сьогодні найбільше платять за комунальні послуги найбідніші", - підкреслила Шлапак.

Також кандидатка додала, що близько 120 тис киян-отримувачів субсидій не в змозі самостійно встановити лічильники обліку газу й води. Вони є заручниками проблем будинків, у яких вони живуть.

Саме тому команда "Батьківщини" зробить все, щоб лічильники для малозабезпечених були встановлені за рахунок надавачів цих послуг, або за рахунок міського бюджета. Також обов’язково закінчиться ганебна практика дотацій для комунальних підприємств.

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