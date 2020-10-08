Харківський аеропорт Ярославського повідомив про відновлення пасажиропотоку

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, повідомив про значне зростання пасажиропотоку в останні місяці, особливо на курортних напрямках. Це дозволило аеропорту значно відновити показники після карантинної перерви.

"У вересні 2020 року послугами харківського аеропорту скористалися 90 тисяч пасажирів. У вересні минулого року цей показник дорівнював 147,8 тисячі. Тобто ми повернули 61% місячного обсягу. Найчастіше пасажири літали в Анталію, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Київ і Даламан", - розповіли в пресслужбі Міжнародного аеропорту "Харків" Ярославського.



За підсумками минулого кварталу харківський аеропорт відновив пасажиропотік в Туреччину і Єгипет. У серпні 2020 року в Єгипет відправилося на 11% більше людей, ніж роком раніше. Чисельність мандрівників до Туреччини зросла на 45%. У вересні Туреччина також залишалася дуже популярним серед туристів напрямком.



Протягом вересня поточного року аеропорт "Харків" обслужив 465 вильотів, що становить 80% від тогорічного показника. Кількість внутрішніх вильотів з Харкова збільшилася на 15%. Число міжнародних рейсів досягло двох третин від торішніх обсягів. Більш повільне відновлення міжнародного авіатрафіку пов'язано з тим, що кордони ряду країн все ще закриті для туристів.



"Найактивнішим місяцем після перерви, пов'язаної з пандемією, став серпень - перельотами скористалися 99,6 тисячі осіб, а в Єгипет на 11% більше людей, ніж роком раніше. Всього за три квартали відбулося 2 590 вильотів з аеропорту - це 63% обсягу за аналогічний період минулого року", - повідомили в Міжнародному аеропорту "Харків".



Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проєкт, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів.



Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому. Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних рейсів дозволило харківському аеропорту за підсумками 2019 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 1,34 мільйона мандрівників. За показниками пасажиропотоку харківський аеропорт входить до ТОП-5 повітряних воріт України.



У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.



Успішний харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успішному його розвитку приватним інвестором буде повторений в місті Дніпро - тут група DCH Олександра Ярославського почала роботи в рамках інвестиційного проєкту зі створення нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".

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