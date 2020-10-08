У Кличка внесли до переліку об’єктів культурної спадщини "тарілку" на Либідській, далі слово — за Мінкультом

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 ("Тарілка" на Либідській) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини і направив відповідний наказ до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це повідомили в пресс-службі КМДА.

Наступний крок – надання Мінкультом "тарілці" статусу пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Як наголошують у Департаменті, це має відбутися якомога швидше. Адже будинок інституту є одним із яскравих прикладів радянського модернізму, втілений архітектором Флоріаном Юр’євим.

Нагадаємо, що у вересні поточного року статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини було надано ще дев’ятьом об’єктам у Києві.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України – банк даних, сформованих за єдиними ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини. Згідно з Порядком обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури від 11.03.2013 № 158), суб’єктами прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру відповідно до категорії пам’яток є: Кабінет Міністрів – щодо пам’яток національного значення; Міністерство культури – щодо пам’яток місцевого значення.

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