Найстаріший фонтан Києва "Самсон" відреставрували за старими кресленнями і новими технологіями, — мер Кличко

У Києві відреставрували найстаріший фонтан столиці "Самсон". Його побудували ще в 1749 році на центральній площі Подолу, на місці резервуара, з якого місцеві жителі тоді брали воду.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Фонтан вже давно не працював. І вандали його неодноразово руйнували. Три місяці тому ми почали реставрацію самого фонтану і ротонди над ним, яка теж є пам'яткою архітектури", - написав мер столиці.

Кличко зазначив, що бетонну скульптуру "Самсон" і мідну скульптуру "Андрій Первозванний", яка знаходиться на ротонді, відреставрували відповідно до оригіналів, що знаходяться у Національному художньому музеї України.

Крім того, біля фонтану з'явилася підсвічування. Тут встановили 10 LED-світильників. Обладнаний водограй датчиками контролю рівня води, повністю замінили інженерні системи.

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