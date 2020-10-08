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08 жовтня 2020, четвер, 19:02 253
Суспільство 2020-10-08T19:38:03+03:00
Українські Новини
Першим кроком “Батьківщини” буде старт програми капітального ремонту застарілого житла в Києві

Першим кроком “Батьківщини” буде старт програми капітального ремонту застарілого житла в Києві

Кира Молчанова
Ремонт, Київ, Олексій Кучеренко
Олексій Кучеренко
Олексій Кучеренко

Перший мій крок на посаді міського голови Києва буде визнання боргу КМДА перед споживачами за зайві нарахування в платіжках на утримання прибудинкових територій. Завдяки юридичному оформленню цього боргу згідно судового процесу за позовом Спілки власників житла до КМДА буде сформовано той ресурс, який і дозволить киянам почати повномасштабну програму модернізації та капремонту застарілого житлового фонду на підставі співфінансування. Цю програму слід негайно стартувати.

Про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час брифінгу у Відкритому штабі “Батьківщини”, передає прес-служба.

“Сьогодні у мене, як у голови Спілки власників житла вчергове не відбулося засідання в суді по позову до КМДА стосовно тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. Це вже 53 засідання за останні 3 роки. Щотижня судді переносять засідання, бо представники КМДА не з’являються на нього”, - зазначив політик.

Кучеренко зазначив, що має 2 офіційні відповіді від КМДА по суті процесу.

“Перше: будинків, щодо яких неправильно визначено площу прибудинкової території і неправильно розраховано тариф у правовідносинах пов’язаних з оскарженим актом не існує в Києві”, - пояснив він.

За його словами, друга відповідь від КМДА - це те, що відсутність технічних паспортів на будинки не є підставою для неправильних розрахунків у платіжках.

“Нагадую, як розраховується платіж за утримання будинків: береться сума вартості всіх  16 обов’язкових послуг, сумується по всьому будинку й ділиться на базі техпаспорту на кількість квадратних метрів житлової площі будинку. В результаті отримуємо платіжки - кількість гривень на квадратний метр”, - сказав Кучеренко.

Він підкреслив, що в техпаспорті має бути відображено за всі останні роки куди витрачалися гроші на послуги за утримання будинків. Першочергово Кучеренко планує почати повномасштабну інвентаризацію житлового фонду, аудит, створення техдокументації і кошторису. Це допоможе визначити проблеми по кожному будинку.

“Я особисто й команда “Батьківщини” відповідаємо за кожне слово в програмі. Один із основних пріоритетів програми - наведення ладу в житлово-комунальному господарстві, модернізація застарілого житлового фонду та вирішення інших інфраструктурних проблем Києва”, - додав парламентарій.

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