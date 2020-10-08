В Одесі мітингували проти роботи російських буксирів у портах України

Під будівлею прокуратури Одеської області відбувся мітинг проти бездіяльності правоохоронних органів щодо розслідування аварії в порту "Південний", де буксир MIDAS врізався в танкер GAZ SERENITY, на борту якого знаходилося 15 тисяч тонн аміаку. Також кілька десятків активістів вимагали від правоохоронців негайно зайнятися розслідуванням, на якій підставі в українські морські порти зайшли два російських буксира DIAMOND N і TOPAZ N, які вже два місяці простоюють біля причалів Чорноморського порту

Про це пише Delo.ua

"Минулого тижня ми написали дві заяви в прокуратуру за двома фактами. Перший факт - це два російських буксири, що знаходяться в порту Чорноморська, які прийшли з Новоросійського порту. Ці буксири та купа афільованих структур, які заходять на буксирний ринок пов'язані з народним депутатом Киселем, який обіймає посаду голови транспортного комітету. Вони здійснюють рейдерські атаки на порти України, використовуючи ресурс країни - агресора. Ми написали заяви до СБУ, заява особисто президенту Зеленському, як головнокомандувачу, про те, що в акваторії України, де базується наш флот, перебувають російські буксири. Це настільки дикий і кричущий факт, що ми вважаємо, що з ним повинні розібратися правоохоронці", - заявив організатор протесту, глава Ради громадської безпеки Марк Гордієнко.

Друга заява в прокуратуру, за його словами, стосується аварії в порту "Південний" 22 вересня, коли буксир MIDAS врізався в танкер GAZ SERENITY, на борту якого хнаходилося 15 тисяч тонн аміаку.



"Цей буксир, як раз належить фірмі, яку курирує Кисіль зі своєї гоп-компанією. вони, прийшовши до влади, змінили керівництво АМПУ. Тепер, наприклад, в "Південному", за допомогою Широкова (глава Южненської філії АМПУ- ред.), вони намагаються витіснити конкурентів, завівши туди непотріб, який не готовий якісно виконувати свою роботу. Буквально 10 днів тому, під час буксирування танкера була здійснена аварія, яку керівництво порту приховує. Одесити та жителі біля порту знаходяться під загрозою. Якщо це не розслідувати, не розібратися в істинних причинах того, що сталося - то в будь-який момент в акваторії порту ми отримаємо екологічну катастрофу, а потім всі будуть розводити руками і знаходити стрілочників. Тому ми вимагаємо порушення кримінальної справи, щоб було зрозуміло, що важливіше: безпека Одеси і порту або корупційні махінації", - додав Гордієнко.



Учасники мітингу вимагають від прокуратури почати негайне розслідування щодо всіх перерахованих вище фактів і закликали РНБО розглянути питання перебування російських буксирів в українських портах на найближчому засіданні.



Вони також передали всі заяви і документи представнику прокуратури, який вийшов до них. Він розповів, що наразі заяви, які були написані ще тиждень тому, досі не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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