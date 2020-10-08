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  • Реформу здешевлення приєднань до електромереж підтримали перші особи держави та експертне середовище – нардеп Буймістер
08 жовтня 2020, четвер, 18:20 262
Економіка 2020-10-08T19:15:03+03:00
Українські Новини
Реформу здешевлення приєднань до електромереж підтримали перші особи держави та експертне середовище – нардеп

Реформу здешевлення приєднань до електромереж підтримали перші особи держави та експертне середовище – нардеп Буймістер

Кира Молчанова
Енергетика, Енергосистема України, Людмила Буймістер
Людмила Буймістер. Фото: Facebook
Людмила Буймістер. Фото: Facebook

Реформу приєднань до електромереж підтримує Нацрада реформ повним складом: її очільник Президент Зеленський, Прем’єр Шмигаль, представники Мінекономіки, РНБО та енергетичні та економічні експерти.  Ініціативи запропоновані в реформі спрямовані на покращення умов приєднань до електромереж, що впливає на розвиток економіки, створення робочих місць, якісної інфраструктури електромереж, справедливої ціни на підключення до неї, покращення інвестпривабливості України. Про це написала нардеп фракції "Слуга Народу" Людмила Буймістер.

Нардеп Буймістер розкритикувала ЗМІ через, на її думку маніпулятивну статтю, стосовно в.о Міністерки енергетики Ольги Буславець, в якій йшлося про ініціювання міністеркою зростання прибутків обленерго та тарифів на електроенергію для населення.

Нардеп повідомила, що запропоновані Міністерствов ініціативи стосувалися реформи приєднань до електромереж, що була схвалена Нацрадою Реформ 29 вересня 2020 року.

"Підтримує реформу не Буславець, а Нацрада реформ, а значить і її очільник Президент Зеленський, і Прем’єр Шмигаль, і представники Мінекономіки, РНБО і ще купа експертів, енергетики та економісти, що знаються в темі приєднань до електромереж та Doing Business", - наголосила депутатка.

Нардеп розповіла, що реформа стосується зменшення строків підключення за рахунок створення "Єдиного вікна" прийому та погоджень документів, створення вільного доступу до кадастрових реєстрів та карти енергооб’єктів обленерго. Та здешевлення плати за приєднання за рахунок перекладання відповідальності за інвестиції на обленерго. Пропонується підстанційну частину вартості, тобто плату за потужність, з клієнта перенести на енергокомпанію. На думку Ради реформ, це дасть змогу здешевити приєднання до 46% в залежності від типу приєднання.

"Рішення, яке ми запропонували – це результат багатомісячних досліджень, розрахунків та оцінок. В обговорення брали участь ключові експерти та учасники енергоринку, які також підтримували таку концепцію. Оскільки розуміють – це дозволить реформувати процес приєднання, що позитивно позначиться на економіці, інвестпривабливості країни, розвитку бізнесу. Ефект відчує кожен споживач, що буде приєднуватись до електромереж", - зазначила Буймістер.

Нардеп наголосила, що реформа не передбачає зростання надприбутків власників обленерго: "Із впровадженням стимулюючого тарифу на обленерго лягають відповідні інвестиційні зобов’язання та чіткі вимоги до покращення якості. Пропозиція експертів - це розвиток економіки, створення робочих місць, якісна інфраструктура електромереж, справедлива ціна на підключення до неї, покращення інвестпривабливості України".

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