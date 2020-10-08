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08 жовтня 2020, четвер, 17:53 7
Суспільство 2020-10-08T18:00:01+03:00
Українські Новини
Через десять днів у лікарнях Києва може настати повний колапс, — Марина Порошенко

Через десять днів у лікарнях Києва може настати повний колапс, — Марина Порошенко

Валерия Драгомирова
Марина Порошенко. Фото: пресслужба
Марина Порошенко. Фото: пресслужба "ЄС"

Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі переповнені, лікарні другої хвилі теж знаходяться на межі заповнення. При такій тенденції вже за 10 днів в медичних закладах столиці може настати повний колапс.

Про це повідомила Марина Порошенко, перший номер списку партії "Європейська Солідарність" у Київраду, після відвідування Київської міської клінічної лікарні №8.

За її словами, протягом останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула більше трьох сотень.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці. "За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів", – вважає Марина Порошенко.

Однак, за її словами, "на сьогоднішній день ситуація "з точністю до навпаки". Приміщення не підготовлені і не обладнані. Лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці".

"Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади – виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на COVID-19", – заявила Порошенко.

Як відомо, сьогодні в Україні вперше зафіксовано понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. А в Києві лише останню добу приріст становить понад 10%.

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