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  • Дмитро Сологуб влаштував скандал перед іноземними інвесторами, — ЗМІ
08 жовтня 2020, четвер, 16:35 352
Економіка 2020-10-08T17:30:01+03:00
Українські Новини
Дмитро Сологуб влаштував скандал перед іноземними інвесторами, — ЗМІ

Дмитро Сологуб влаштував скандал перед іноземними інвесторами, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Дмитро Сологуб
Дмитро Сологуб

Заступник голови правління НБУ у середу поскандалив з виконуючим обов’язки голови Юрієм Гелетієм перед інвесторами.

Про це пишуть "Економічні новини". 

"Інвестори запитали представників НБУ про історію з доганою Ради НБУ Рожковій та Сологубу. Гелетій говорив про те, що працівникам НБУ важливо дотримуватись політики єдиного голосу, уникати різниці в комунікаціях… Сологуб вийшов з себе. Він звинуватив Гелетія в тому, що той нічого не розуміє в стратегії комунікацій, а сам Сологуб нічого не порушує і говоритиме, що хоче", – повідомило джерело.

За інформацією співрозмовника видання, низка інвесторів зазначила, що були здивовані грубим тоном розмови з боку Дмитра Сологуба та ініційованим ним публічним з‘ясуванням відносин.

Зустріч відбулася в середу в рамках щорічних зборів МВФ. Організатором виступив Bank of America Merrill Lynch.

Нагадаємо, що 2 жовтня Рада НБУ оголосила догану та висловила недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення ними розпорядчих актів регулятора, кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України.

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