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08 жовтня 2020, четвер, 16:22 365
Вибори 2020-10-08T17:30:02+03:00
Українські Новини
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК

Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК

Валерия Драгомирова
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

7 жовтня представники уманської ТВК звернулись до поліції з приводу протиправних дій новопризначеної голови ТВК Одарич О.А. Представники поліції склали протокол за фактом незаконного заволодіння печаткою комісії та за фактом кібератаки на електронну поштову скриньку уманської ТВК. Про це пише місцеве видання "Умань Інфо". 

Ці протиправні дії були вчинені в ніч з 6 на 7 жовтня, відразу після того, як Ольга Одарич вступила в повноваження голови комісії.

Як прокоментували в комісії, дії Одарич мають ознаки шахрайських. Зламавши електронну пошту, вона намагалась відкликати апеляційну скаргу ТВК на рішення суду першої інстанції з питання реєстрації обласної організації партії "Пропозиція". В комісії зазначили, що намагаючись приховати свої дій, вона видалила свого листа з відправлених, проте забула очистити кошик з видаленими.

Не зважаючи на спробу Одарич пролобіювати інтереси політичної партії “Пропозиція” в незаконний спосіб, суд визнав її дії зловживанням процесуальними правами та 7 жовтня 2020 року ухвалив рішення залишити без розгляду заяву Одарич О.А. про відмову від апеляційної скарги.

Натомість апеляційну скаргу Уманської ТВК суд задовільнив у повному обсязі та постановив скасувати рішення Черкаського адміністративного суду від 5 жовтня 2020 року і прийняти нове рішення, яким відмовлено у задоволенні адміністративного позову Черкаської обласної організації партії “Пропозиція”. Це означає що політична партія “Пропозиція” не зможе брати участь у місцевих виборах в місті Умань

Крім того, члени ТВК висловили занепокоєння тим фактом, що голова комісії Одарич 7 жовтня впродовж дня разом з печаткою перебувала в Києві. Що саме вона робила з печаткою і на яких документах вона може фігурувати тепер - можна лише здогадуватись – говорить член комісії.

У зв’язку з інцидентом Уманська ТВК вимагатиме заміну голови комісії та виготовлення нової печатки для запобігання можливих фальсифікацій.

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