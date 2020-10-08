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08 жовтня 2020, четвер, 15:10 374 Документ
Політика 2020-10-08T15:10:58+03:00
Українські Новини
"Наш Край" заявив про провокації на виборах: зламали офіс, підкинули пакет з грошима

"Наш Край" заявив про провокації на виборах: зламали офіс, підкинули пакет з грошима

Елена Новикова

У ніч на 8 жовтня зловмисники зламали офіс Сумської організації партії "Наш Край" та підкинули пакет з грошима. Про це повідомив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак, інформує пресслужба партії.

За словами співголови партії "Наш край", вранці 8 жовтня співробітники офісу партії у Сумах помітили сліди проникнення.

"Прийшовши сьогодні вранці в офіс "Нашого Краю" у Сумах співробітники виявили, що вхідні двері важко відчиняються. Під час перегляду відео з камер спостереження помітили людину, яка вночі проникла в офіс та підкинула пакет. Цей пакет був виявлений партійцями під час огляду приміщення. У пакеті знаходилися пачки з доларами та російськими рублями в обгортці "Сбєрбанку Росії". Була викликана поліція та запрошені журналісти", - повідомив Олександр Мазурчак.

Содержимое пакета, который обнаружили в офисе партии Содержимое пакета, который обнаружили в офисе партии "Наш край". Фото: пресс-служба

"Наш край" назвав проникнення в офіс і підкинутий пакет – провокацією проти політичної сили.

"Це провокація проти партії "Наш край". Хтось з наших опонентів намагається підставити партію перед днем голосування на місцевих виборах. Судячи з усього, цей пакет з російськими рублями мали були виявити не наші партійці, а силовики. Очевидно, що все було організовано заради брехливої картинки: "російські гроші, маски шоу, проросійська партія". Але ми вчасно виявили цю провокацію та, судячи з усього, зірвали плани опонентів. Ідеологія партії "Наш край" – україноцентризм, наш патріотизм виражається в справах, а не в гаслах. І ніхто нас не зможе зробити "п'ятою колоною", – наголосив Мазурчак.

У "Нашому краї" пов’язують цю провокацію з діями опонентів.

"Минулого тижня народний депутат, член Політради партії Андрій Деркач звернувся із заявою до голови СБУ Івана Баканова. У заяві згадувалось про зухвалий виклик на розмову заступником начальника управління СБУ у Сумській області Лопаткіним кандидата на голову Конотопської ОТГ від партії "Наш край" Івана Огрохіна. Він вимагав від нашого однопартійця знятися з виборчих перегонів на користь кандидата від "Європейської Солідарності" Сергія Завгороднього", – підсумував Олександр Мазурчак.

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