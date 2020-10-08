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  • Запорізька область готова до 2-ї хвилі захворюваності на COVID-19, - Віталій Боговін
08 жовтня 2020, четвер, 13:12 8
Політика 2020-10-08T13:30:01+03:00
Українські Новини
Запорізька область готова до 2-ї хвилі захворюваності на COVID-19, - Віталій Боговін

Запорізька область готова до 2-ї хвилі захворюваності на COVID-19, - Віталій Боговін

Анна Рудык

Станом на сьогодні на 100% забезпечені киснем ліжка, виділені під COVID-19, в Дніпрорудненській, Токмацькій, Якимівській лікарні і в Запорізькій дитячій лікарні №5. Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на прес-конференції щодо актуальної ситуації з підготовки до 2 хвилі захворюваності на COVID-19 в Запорізькій області.

"На засіданнях регіональної комісії ТЕБ НС поставлено завдання забезпечити медичні заклади першої і другої хвилі засобами індивідуального захисту і киснем. Наша мета – показник забезпечення киснем не менш ніж: 80% в 19-ти закладах першої хвилі та 40% в 21-му закладі другої хвилі!", - наголосив Віталій Боговін.

Він також зазначив, що медичні працівники в області, що працюють безпосередньо з хворими на СOVID-19, постійно отримують виплати до 300% від заробітної плати. 

Голова ОДА звернув увагу, що зараз 67 закладів уклали договір з Національною службою здоров’я України по пакету з надання медичних послуг COVID-19 на загальну суму 517,3 млн грн. "Ця сума передбачає закупівлю ліків, засобів індивідуального захисту і дезінфікуючих засобів, а також кошти на доплату працівникам, які безпосередньо надають допомогу хворим на COVID-19", - сказав Віталій Боговін.

Окрім того, керівник запорізької області повідомив, що в умовах стрімкого зростання захворюваності на COVID-19 телемедицина стала ще більш актуальною.

"Проаналізувавши ефективність використання бюджетних коштів я  побачив наступне: 93 мобільні телемедичні комплекси, на які держава витратила майже 11 млн грн лежать десь в коморах, притрушені пилом! Зараз ми виправили цю ситуацію - створили мережу і обласний телемедичний центр. До мережі Єдиного телемедичного простору уже долучилися 52 заклади охорони здоров’я Запорізької області", - підкреслив голова ОДА.

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