Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ

Політична партія "Національний Корпус" вимагає від правоохоронних органів та Генерального прокурора України Ірини Венедіктової розслідувати візит лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука до Росії, де політик провів зустріч з Володимиром Путіним. Патріоти заявили, що дії Медведчука мають бути розцінені як державна зрада.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Національний Корпус".

“6 жовтня Віктор Медведчук вкотре зустрівся зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч відбулась в Ново-Огарьово, де за правилами, абсолютно всі гості мають пройти 14-денний карантин. Цього разу Медведчук приїхав домовлятись про постачання в Україну російської вакцини проти коронавірусу. Вакцини, яка не відповідає жодним міжнародним медичним стандартам і може бути небезпечною для здоров’я людини”, – повідомив Нацкорпус.

У партії підкреслюють – Віктор Медведчук веде методичну діяльність проти Української держави та публічно принижує Україну.

“Він заявив про необхідність зняття дзеркальних санкцій з обидвох країн та звинуватив саме українську сторону у зриві Мінських домовленостей. Проведення перемовин з керівництвом держави-агресора без уповноваження та транслювання кремлівських меседжів – ніщо інше, як допомога у проведенні підривної діяльності проти нашої держави. У зв’язку з цим вимагаємо від Генерального прокурора Венедіктової відкрити нове кримінальне провадження за фактом поїздки Медведчука до РФ і його участі в несанкціонованих перемовинах з очільником країни-агресора”, – вимагають патріоти.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини