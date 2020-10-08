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08 жовтня 2020, четвер, 11:11 411
Політика 2020-10-08T11:45:01+03:00
Українські Новини
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до Р

Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ

Анна Рудык
Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua
Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua

Політична партія "Національний Корпус" вимагає від правоохоронних органів та Генерального прокурора України Ірини Венедіктової розслідувати візит лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука до Росії, де політик провів зустріч з Володимиром Путіним. Патріоти заявили, що дії Медведчука мають бути розцінені як державна зрада. 

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Національний Корпус". 

6 жовтня Віктор Медведчук вкотре зустрівся зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч відбулась в Ново-Огарьово, де за правилами, абсолютно всі гості мають пройти 14-денний карантин. Цього разу Медведчук приїхав домовлятись про постачання в Україну російської вакцини проти коронавірусу. Вакцини, яка не відповідає жодним міжнародним медичним стандартам і може бути небезпечною для здоров’я людини”, – повідомив Нацкорпус. 

У партії підкреслюють – Віктор Медведчук веде методичну діяльність проти Української держави та публічно принижує Україну. 

“Він заявив про необхідність зняття дзеркальних санкцій з обидвох країн та звинуватив саме українську сторону у зриві Мінських домовленостей. Проведення перемовин з керівництвом держави-агресора без уповноваження та транслювання кремлівських меседжів – ніщо інше, як допомога у проведенні підривної діяльності проти нашої держави. У зв’язку з цим вимагаємо від Генерального прокурора Венедіктової відкрити нове кримінальне провадження за фактом поїздки Медведчука до РФ і його участі в несанкціонованих перемовинах з очільником країни-агресора”, – вимагають патріоти. 

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