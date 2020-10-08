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08 жовтня 2020, четвер, 09:15 335
Судова влада 2020-10-08T09:15:01+03:00
Українські Новини
Конституційний суд свідомо перетворюють на поле політичної боротьби, - експерт

Конституційний суд свідомо перетворюють на поле політичної боротьби, - експерт

Кира Молчанова
Конституційний Суд. Фото: sud.ua
Конституційний Суд. Фото: sud.ua

На розгляді Конституційного суду зараз перебуває низка резонансних питань. При цьому КСУ останнім часом зайняв досить самостійну позицію, його рішення не завжди збігається з баченням громадських активістів. Внаслідок чого останні іноді дуже різко висловлюються з приводу роботи Конституційного Суду, і навіть намагаються погрожувати суддям. Керівник центру "Третій сектор", політтехнолог Андрій Золотарьов вважає неприпустимим подібні дії, зазначаючи, що це немислима ситуація для будь-якої розвиненої країни.

"У США або країнах ЄС подібна ситуація - нонсенс. Тиск на суд, будь-який суд, в тих же США карається кримінально. В цьому випадку нашим представникам "гнізда саросова" закон не писаний. Буду говорити відверто - вони і Конституційний суд перетворюють на поле політичної боротьби ... Президент у нас гарант Конституції, і тут, по-моєму, та ситуація, коли має втрутитися Володимир Зеленський. Конституція декларує незалежність судової гілки влади, в тому числі і від надмірної активності грантових активістів, які працюють за гроші з-за кордону", - нагадав він.

На думку експерта, мета дій цих активістів полягає зовсім не в створенні більш ефективної судової системи або боротьбі з корупцією. Йдеться, на його думку, виключно про те, хто буде контролювати правоохоронні органи.

"Вся ця затія зі створенням антикорупційної вертикалі - це не стільки боротьба з корупцією, скільки прагнення забезпечити орієнтовану насамперед на колективний Захід правоохоронну вертикаль, тобто контрольовану не з Офісу президента, а з посольств США і Британії", - вважає він.

При цьому Золотарьов не вірить в перемогу "соросят" і вважає, що до переформатування і, тим більше ліквідації Конституційного суду справа не дійде.

"Цей сценарій реалістичний тільки в разі якогось дуже серйозного суспільно-політичного катаклізму - якщо як в Киргизії система завалиться за ніч. В іншому випадку ніхто на Банковій або в Конституційному суді потурати списку бажань діячів на кшталт Шабуніна не буде", - вважає він.

Водночас експорт очікує наростання інформаційної атаки на Конституційний суд і його суддів.

"Далі, я вважаю, посилиться інформаційний тиск на Конституційний суд, ви побачите його в ефірах, на шпальтах видань ... А ось обшуків і підозр очікувати не варто. Річ у тім, що судді Конституційного суду перебувають в особливому положенні. І якщо будуть подібні дії з боку НАБУ, то вони будуть мати ефект бомби, що розірвалася. Я думаю, що до цього не дійде. Тим більше, що в Конституційному суді висококваліфіковані юристи, які розуміють, що не можна давати ні найменшого приводу або зачіпки в ситуації, коли вони опинилися в епіцентрі протистояння", - вважає експерт.

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