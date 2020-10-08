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08 жовтня 2020, четвер, 08:40 342
Судова влада 2020-10-08T09:15:01+03:00
Українські Новини
Конституційний суд намагаються заблокувати агенти іноземного впливу, - експерт

Конституційний суд намагаються заблокувати агенти іноземного впливу, - експерт

Кира Молчанова
Конституційний суд.
Конституційний суд.

Конституційний суд - останній оплот суверенітету і тиск на нього неприпустимий. Про це заявив політичний консультант, директор Українського Інституту Політики Руслан Бортник, коментуючи нападки на суддів КС з боку грантових активістів і представників іноземних структур.

"Конституційний суд - останній оплот суверенітету... У мене маса претензій до суддів Конституційного суду, я, наприклад, не поділяю деякі їх рішення, вважаю їх помилковими, але дозволяти кому-небудь тиснути на український Конституційний суд, в тому числі з використанням антикорупційної архітектури, того ж НАЗК, категорично не можна", - вважає він.

При цьому експерт зазначає, що в ситуації, коли Конституційний суд розглядає великий список справ, які стосуються антикорупційної архітектури, очевидний конфлікт інтересів.

"Спроба зовнішніх гравців диктувати якісь рішення Конституційного суду абсолютно незаконна і має тягнути за собою відкриття кримінальних справ за фактом чинення тиску на суд і втручання в роботу державного діяча. Це статті Кримінального кодексу, вони є, але ми розуміємо, наскільки слабка сьогодні українська держава. Наші політики і лідери не готові вступати навіть в конкуренцію, не кажучи вже про конфлікт, зі спробами зовнішнього втручання у внутрішній державний механізм", - зазначає він, наводячи приклад західних держав.

"Якби хтось тільки заїкнувся про втручання в діяльність Конституційного суду де-небудь в Німеччині або в США, його б відразу кримінально переслідували. Але, умовно кажучи, те, що можна Британії або США, не можна Україні. І значною мірою це "заслуга" саме "наших" грантоїдських структур, організацій, які за чужі гроші обслуговують часто чужі інтереси, а не національні", - вважає він.

Політолог не виключає, що кінцевою метою грантових активістів і тих, хто за ними стоїть, є повне перезавантаження або навіть ліквідація Конституційного суду.

"Я не виключаю, що створюються умови, за яких спробують змінити частину суддів Конституційного суду, забезпечити прихід туди більш лояльних людей. Або спробують заблокувати Конституційний суд цими антикорупційними розслідуваннями, щоб суд не міг розглядати справи, в тому числі, щодо конституційності антикорупційних структур. Я не виключаю що така спроба є і що є такі плани", - зазначив Бортник.  

Водночас він не очікує, що нинішній конфлікт скоро призведе до якоїсь розв'язки.

"Я думаю, що ця ситуація нічим швидко не закінчиться. Швидше, ми побачимо черговий конфлікт між Конституційним судом і антикорупційними структурами, внаслідок якого знову буде підірвано довіру і до тих, і до інших. Можливо, робота Конституційного суду буде заблокована. Але я думаю, що домогтися перезавантаження Конституційного суду в інтересах західних "партнерів" найближчим часом навряд чи вдасться", - передрікає експерт.

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