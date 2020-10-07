Скільки треба смертей, щоб визнати неправоту? – Синєгубов звернувся до опонентів

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов записав звернення, в якому закликав учасників передвиборчих перегонів не наражати людей на небезпеку під час коронавірусної пандемії, а полтавців не йти на поводу у тих, хто закликає не дотримуватися карантину.

"Якою може бути вартість політичних маніпуляцій? Яку ціну ми готові сплатити за помилку одного з чиновників, який з останніх сил намагається підняти свій невтішний рейтинг. Скільки потрібно смертей, щоб визнати свою неправоту? Що може заставити політика вийти з позицією, що ми не приймаємо розподіл на ту чи іншу зону, запропонувати жителям не дотримуватися карантинних заходів, які можуть вберегти не лише здоров’я, а і життя? Не можна йти на поводу у тих, хто закликає не дотримуватися карантину. Мова не про політику. Мова про життя людей",- зауважує у звернені очільник області.

Олег Синєгубов зазначає, що не дивлячись на те, що "іноді відчуваєш несправедливість, адже дещо обмежений у діях чи бажаннях", всім треба продовжувати дотримуватись встановлених правил карантину.

"Учасники виборчих перегонів, слідкуйте за дотриманням карантинних вимог під час своїх агітаційних заходів, не нехтуйте здоров’ям людей. Передвиборчий популізм не може бути вище за здоров'я і життя громадян!", – резюмував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, починаючи з понеділка, 5 жовтня, Полтава перебуває в "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. У "жовтому" – місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони. З початку пандеміїї у Полтавській області зафіксовано 3497 випадків захворювання на ковід-19, з них більша частина приходиться на Полтаву – 1813. Напередодні своє звернення записав мер міста Полтава Олександр Шамота, в ньому він виступив проти карантинних обмежень через вхід області до "помаранчевої" зони.

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