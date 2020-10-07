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07 жовтня 2020, середа, 19:41 3
Вибори 2020-10-07T19:49:59+03:00
Українські Новини
Патріотична партія "Варта" вела на місцеві вибори "фанатку Путіна"

Патріотична партія "Варта" вела на місцеві вибори "фанатку Путіна"

Сергій Паламаренко
Володимир Путін, Варта, Місцеві вибори-2020, Олена Гуршалова, Партія Варта, Стрийська міськрада, Червона площа, Заклики до миру
Олена Гуршалова з чоловіком. Фото: Facebook
Олена Гуршалова з чоловіком. Фото: Facebook

Кандидата в депутати Стрийської міської ради (Львівська область) від політичної партії "Варта" Олену Гуршалову зняли з виборів через сімейну фотографію на Червоній площі в Москві, футболки із зображенням Володимира Путіна та її заклики до миру і дружби з Російською Федерацією (РФ) .

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

У соціальних мережах виявили сімейні фотографії Гуршалової 2-річної давності, що зроблені на Червоній площі в Москві, а також вдома на кухні з чоловіком - обидва в футболках із зображенням Президента Росії Путіна та написами "Своїх на кидаємо".

Також місцеві "люстратори" звинуватили її, що в повідомленнях у соцмережі Facebook раніше вона писала про "прихильність державі-агресору". Гуршалова дійсно не приховувала, що вона - за дружбу з Росією, за мир на Донбасі та вказувала на загальну історію двох народів.

Партія "Варта" миттєво відхрестилася від "фанатки Путіна", заявивши, що "погляди кандидата в депутати Стрия Олени Гуршалової на відносини з Росією суперечать ідеології партії". "Однозначно, в нашій команді немає місця людям, які підтримують РФ і не поділяють чіткої та категоричної позиції "Варти": Росія - це ворог!", - йдеться в заяві партії.

Також колишні соратники поскаржилися на Гуршалову в Службу безпеки України, а в самому місті Стрий їй влаштували цькування та погрожують підпалити її салон краси.

Сама власниця салону краси пояснила, що у неї в Росії живуть родичі. "Моя дитина в Росії ходила на малювання і хор безкоштовно, хоч ми були з України. У нас там сім'я, мені що, через політику їх ненавидіти, тому що вони росіяни? Або забути минуле, історію, яку перекручують на свій лад хто завгодно? Наші прадіди гинули за мир, а ми тепер їх поносим і все, що вони для нас зробили", - підсумувала Гуршалова.

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