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07 жовтня 2020, середа, 16:37 332
Економіка 2020-10-07T17:45:02+03:00
Українські Новини
Стратегічні комунікації Мінцифри очолить Інститут когнітивного моделювання

Стратегічні комунікації Мінцифри очолить Інститут когнітивного моделювання

Ольга Фандорина
Мінцифри, Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство цифрової трансформації України та Інститут когнітивного моделювання починають спільну роботу над проєктами у напрямах цифровізації, інновацій, розвитку цифрової економіки та стратегії створення цифрової держави. Про це говориться у Меморандумі про співробітництво, укладеному між сторонами.

"Зараз Україна стрімко діджиталізується, стає світовим IT-хабом. Моя мета — у найближчі роки побудувати цифрову державу, яка створює комфортні умови для кожного громадянина, — зазначає віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — Ми вже зробили потужний прорив у сфері державних послуг, заощаджуємо час та кошти українців під час оформлення документів, прибираємо черги, бюрократичні процеси та корупційні схеми. Для того щоб цифрова трансформація України відбувалася більш ефективно, а продукти та послуги міністерства були добре впізнаваними та зрозумілими для людей, потрібна комунікація на стратегічному рівні”.

Засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко наголосив, що коронакриза прискорила незворотню цифровізацію світу: "Саме завдяки роботі Мінцифри Україна вже має сервіси, які досі не доступні у багатьох розвинених країнах. І це не просто тактичні рішення, а реалізація стратегічного бачення створення цифрової держави. Це круті ініціативи у всіх сферах життя, які невдовзі відчує кожен. Наша команда підсилить комунікаційну складову цього багатокомпонентного процесу”.

Світлана Павелецька, CEO ІКМ, зазначає, що команда інституту працюватиме над стратегічними процесами і побудовою успішного бренду міністерства в Україні та світі.

“Мінцифри є одним з найефективніших відомств країни — держава крок за кроком стає зручним сервісом для громадян. Наше завдання — зробити комунікацію системною, зрозумілою та ефективною. Слово “діджиталізація” має не лякати, а асоціюватися з комфортом та спрощенням бюрократичних схем. Міністерство генерує велику кількість інноваційних продуктів, і ми раді, що матимемо змогу розповідати про них суспільству”, — каже Павелецька.

Інститут когнітивного моделювання та Мінцифри сконцентрують свої зусилля на створенні стратегії просування ідей цифрової трансформації, їхньої популяризації, підтримці досягнень в галузі діджиталізації та формуванні цифрової держави. Сторони також співпрацюватимуть в організації всеукраїнських подій, участі в міжнародних заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу України у світі, залучення міжнародних партнерів, розвиток е-бізнесу в Україні, а також прискорення діджитал-прориву держави.

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