Стратегічні комунікації Мінцифри очолить Інститут когнітивного моделювання

Міністерство цифрової трансформації України та Інститут когнітивного моделювання починають спільну роботу над проєктами у напрямах цифровізації, інновацій, розвитку цифрової економіки та стратегії створення цифрової держави. Про це говориться у Меморандумі про співробітництво, укладеному між сторонами.

"Зараз Україна стрімко діджиталізується, стає світовим IT-хабом. Моя мета — у найближчі роки побудувати цифрову державу, яка створює комфортні умови для кожного громадянина, — зазначає віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — Ми вже зробили потужний прорив у сфері державних послуг, заощаджуємо час та кошти українців під час оформлення документів, прибираємо черги, бюрократичні процеси та корупційні схеми. Для того щоб цифрова трансформація України відбувалася більш ефективно, а продукти та послуги міністерства були добре впізнаваними та зрозумілими для людей, потрібна комунікація на стратегічному рівні”.

Засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко наголосив, що коронакриза прискорила незворотню цифровізацію світу: "Саме завдяки роботі Мінцифри Україна вже має сервіси, які досі не доступні у багатьох розвинених країнах. І це не просто тактичні рішення, а реалізація стратегічного бачення створення цифрової держави. Це круті ініціативи у всіх сферах життя, які невдовзі відчує кожен. Наша команда підсилить комунікаційну складову цього багатокомпонентного процесу”.

Світлана Павелецька, CEO ІКМ, зазначає, що команда інституту працюватиме над стратегічними процесами і побудовою успішного бренду міністерства в Україні та світі.

“Мінцифри є одним з найефективніших відомств країни — держава крок за кроком стає зручним сервісом для громадян. Наше завдання — зробити комунікацію системною, зрозумілою та ефективною. Слово “діджиталізація” має не лякати, а асоціюватися з комфортом та спрощенням бюрократичних схем. Міністерство генерує велику кількість інноваційних продуктів, і ми раді, що матимемо змогу розповідати про них суспільству”, — каже Павелецька.

Інститут когнітивного моделювання та Мінцифри сконцентрують свої зусилля на створенні стратегії просування ідей цифрової трансформації, їхньої популяризації, підтримці досягнень в галузі діджиталізації та формуванні цифрової держави. Сторони також співпрацюватимуть в організації всеукраїнських подій, участі в міжнародних заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу України у світі, залучення міжнародних партнерів, розвиток е-бізнесу в Україні, а також прискорення діджитал-прориву держави.

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