Локалізація захистить ринок комунальної техніки України від демпінгового імпорту

Український ринок комунальної техніки повністю відкритий для іноземних компаній, які все частіше демпінгують для збільшення своїх продажів. Щоб українських виробників не витіснили зі свого ж ринку, необхідно задіяти такий захисний інструмент, як локалізація.

Тобто, ми пускаємо до себе іноземців, але з умовою, що певну частку замовлень вони розмістить на наших заводах, пише видання "Мінпром" в статті "Не йти на смітник: як локалізація допоможе виробникам комунальної техніки".

Комунальну техніку Україна може виробляти самостійно. "Для когосьце може стати відкриттям, але в Україні сьогодні працюють дев'ять виробників сміттєвозів - це компанії "Коммаш","Київспецтех", АВТЕК, "Авто-Холдинг", "Альфатекс", КрАЗ, ВЛИВ, "Спецбудмаш" і Верхньодніпровський авторемонтний завод. Відповідно на тендерах конкуренція дуже гостра", - зазначають журналісти.

Крім того, як інформує видання, українські виробники комунальної техніки можуть крім сміттєвозів також виготовляти вакуумні та каналопромивальні машини, снігоприбиральну техніку, машини для ямкового ремонту доріг, аварійно-ремонтні автомобілі, і автоцистерни і це далеко не весь список продукції.

Однак розвиток цих сегментів стримується агресивної ціновою політикою іноземних виробників на тендерах. Це підтверджує вихід в минулому році на український ринок комунальної техніки турецьких сміттєвозів Rafco. Посилюють свій проникнення на і інших іноземців. Причому, за показниками якості українська комунальна техніка в основній своїй масі не гірша за іноземні аналоги.

Сьогодні економіка охолоджується, і всі, в тому числі іноземні виробники, шукають собі ринки збуту. А Україна цікава всім, адже, за оцінками Федерації роботодавців України, вітчизняний ринок комунальної і пожежної техніки на найближчі три-п'ять років становитиме 100-150 млрд грн. Таким чином, від рішень, які прийме українська влада вже цієї осені, багато в чому буде залежати, хто його освоїть - вітчизняний виробник або іноземний.

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