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07 жовтня 2020, середа, 16:15 5
Економіка 2020-10-07T16:27:30+03:00
Українські Новини
Локалізація захистить ринок комунальної техніки України від демпінгового імпорту

Локалізація захистить ринок комунальної техніки України від демпінгового імпорту

Александр Савич
Спецтехника. Фото: specmachinery.com.ua
Спецтехника. Фото: specmachinery.com.ua

Український ринок комунальної техніки повністю відкритий для іноземних компаній, які все частіше демпінгують для збільшення своїх продажів. Щоб українських виробників не витіснили зі свого ж ринку, необхідно задіяти такий захисний інструмент, як локалізація.

Тобто, ми пускаємо до себе іноземців, але з умовою, що певну частку замовлень вони розмістить на наших заводах, пише видання "Мінпром" в статті "Не йти на смітник: як локалізація допоможе виробникам комунальної техніки".

Комунальну техніку Україна може виробляти самостійно. "Для когосьце може стати відкриттям, але в Україні сьогодні працюють дев'ять виробників сміттєвозів - це компанії "Коммаш","Київспецтех", АВТЕК, "Авто-Холдинг", "Альфатекс", КрАЗ, ВЛИВ, "Спецбудмаш" і Верхньодніпровський авторемонтний завод. Відповідно на тендерах конкуренція дуже гостра", - зазначають журналісти.

Крім того, як інформує видання, українські виробники комунальної техніки можуть крім сміттєвозів також виготовляти вакуумні та каналопромивальні машини, снігоприбиральну техніку, машини для ямкового ремонту доріг, аварійно-ремонтні автомобілі, і автоцистерни і це далеко не весь список продукції.

Однак розвиток цих сегментів стримується агресивної ціновою політикою іноземних виробників на тендерах. Це підтверджує вихід в минулому році на український ринок комунальної техніки турецьких сміттєвозів Rafco. Посилюють свій проникнення на і інших іноземців. Причому, за показниками якості українська комунальна техніка в основній своїй масі не гірша за іноземні аналоги.

Сьогодні економіка охолоджується, і всі, в тому числі іноземні виробники, шукають собі ринки збуту. А Україна цікава всім, адже, за оцінками Федерації роботодавців України, вітчизняний ринок комунальної і пожежної техніки на найближчі три-п'ять років становитиме 100-150 млрд грн. Таким чином, від рішень, які прийме українська влада вже цієї осені, багато в чому буде залежати, хто його освоїть - вітчизняний виробник або іноземний.

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