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07 жовтня 2020, середа, 15:56 152
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Українські Новини
В 2020 році київські двори відремонтували на 620 млн гривень, – мер Кличко

В 2020 році київські двори відремонтували на 620 млн гривень, – мер Кличко

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, Ремонт інфраструктури, Прибудинкова територія, Міжквартальні проїзди
Віталій Кличко. Фото: klichko.org
Віталій Кличко. Фото: klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів в усіх районах міста з бюджету столиці цього року виділили 620 млн гривень.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"840 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у всіх районах столиці оновили цього року. В 2019 році - 827 дворів. Деякі з них не бачили ремонту по 40-50 років!" - сказав Кличко.

За словами мера Києва, велику програму з ремонту дворів місто розпочало минулого року. Якщо в 2019 році роботи здійснювали переважно у невеликих дворах та проїздах, то цьогоріч - в основному на територіях площею понад 1 тис. кв. метрів.

"Це - наймасштабніше оновлення дворів за останні десятиріччя. На більшості об’єктів роботи вже здійснили на понад 90%. У Дарницькому, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах роботи завершили в повному обсязі", - додав Кличко.

Найбільшу кількість об'єктів оновили в Дарницькому районі - 111, у Дніпровському – 106, у Деснянському районі відремонтували 99 дворів і проїздів, в Cолом’янському районі – 91 об’єкт.

"Всього на оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів цьогоріч ми виділили 620 млн гривень. І цю програму з ремонту столичних дворів та проїздів продовжимо і наступного року", - наголосив Віталій Кличко.

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