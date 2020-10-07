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  • 9.10.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Херсонської області та міста Херсона"
07 жовтня 2020, середа, 15:16 12
Прес-центр 2020-10-07T15:45:01+03:00
Українські Новини
9.10.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Херсонської області та міста Херсона"

9.10.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Херсонської області та міста Херсона"

Алина Заика

9 жовтня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Електоральні орієнтації населення Херсонської області та міста Херсона".

Учасники:

  • Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";
  • Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".

Мета заходу: презентація результатів опитування населення Херсонської області та міста Херсона, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 2 по 10 вересня 2020 року.

Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Херсона, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Херсонську обласну раду, Херсонську міську раду, а також кандидатів на посаду Херсонського міського голови.

Учасники прес-конференції охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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