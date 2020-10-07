Адвокат суддів Окружного адміністративного суду Києва заявляє про порушення закону з боку Національного антикорупційного бюро та Офісу генпрокурора

У понеділок, 5 жовтня, стало відомо про те, що Національне антикорупційне бюро України викликало голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка та суддів Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка та Володимира Келеберду для участі в процесуальних діях на 9 і 12 жовтня, передає адвокат суддів ОАСК Андрій Заєць.

Судді ОАСК не збираються з’являтися до НАБУ, оскільки не мають відповідного процесуального статусу у справі, про яку йдеться, що було раніше підтверджено рішенням ВРП від 1 вересня 2020 року.

Тоді Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути без розгляду Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду міста у зв'язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення суддям повідомлення про підозру і, відповідно, вони не набули статусу підозрюваного.

Крім того, 1 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва додатково зобов’язав компетентну посадову особу Офісу Генерального прокурора виключити з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату та час повідомлення про підозру Вовку Павлу В’ячеславовичу, в кримінальному провадженні № 42014100020000046, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України.

Тобто, вказані у повідомленні НАБУ судді ОАСК на даний час не мають статусу підозрюваних у цій справі й, відповідно, не повинні з’являтися для проведення слідчих дій.

Також звертаю увагу на те, що НАБУ в принципі не має права розслідувати цю справу, адже вона давно повинна була бути передана до іншого слідчого органу відповідно до визначеною законом підслідності.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 04.08.2020 р. було зобов'язано Генерального прокурора доручити здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020120000000019 від 17.07.2020 р. іншому органу досудового розслідування. Вказана Ухвала суду є остаточним судовим рішенням, оскарженню не підлягає, набрала законної сили і підлягає негайному виконанню. Натомість до цього часу дане судове рішення не виконане. Більше того, з Офісу Генерального прокурора надійшло повідомлення, про те, що звернення адвоката було взагалі передане до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Отже, в даному випадку Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вчинила умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України.

Звертаю увагу на те, що і це ще далеко не повний перелік маніпуляцій, до яких вдаються органи слідства у цій справі.

17 липня 2020 року тодішнім заступником Генерального прокурора Любовичем А.О. було складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні в тому числі передбачених ч. 1 ст. 255 КК України низці суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та деяким іншим особам. Ним інкримінувалася участь у злочинній організації, участь у злочинах вчинених такою організацією, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.01 № 2341-ІІІ).

Любович А.О. був обізнаний про те, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.20 № 671-ІІІ викладено в новій редакції ст. 255 КК України. Цей закон набрав чинності 27.06.20. Тобто станом на 17.07.20 ч. 1 ст. 255 КК України в редакції в редакції Закону України від 05.04.01 № 2341-ІІІ вже не діяла і вчинені дії суддями Окружного адміністративного суду в принципі перестали бути кримінально-караними діяннями з точки зору закону.

Враховуючи вище наведені факти, захист суддів Окружного адмінсуду Києва знову наголошує на повній незаконності того, що відбувається навколо суду та його працівників. Те, що робить НАБУ, немає жодного відношення до закону – це виключно піар-кампанія, розрахована на ЗМІ та дезінформування суспільства.

Водночас, захист суддів ОАСК висловлює глибоке занепокоєння через те, що ця піар-кампанія є, насправді, нічим іншим як грубим втручання посадових осіб у діяльність судової системи. Всупереч принципам, на яких ґрунтується правова держава, кожен суддя в країні може у будь-який момент стати об’єктом атак з боку певних органів, які фактично діють поза межами вітчизняного законодавства. Це все завдає руйнівної шкоди судовій системі та державі у цілому.

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