12.10.20 11:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Дніпропетровської області та міста Дніпра"

12 жовтня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Суспільно-політичні орієнтації населення Дніпропетровської області та міста Дніпра". Учасники: Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група"; Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна". Мета заходу: презентація результатів опитування населення Дніпропетровської області та міста Дніпра, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 3 по 10 вересня 2020 року. Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Дніпра, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Дніпропетровську обласну раду, Дніпровську міську раду, а також кандидатів на посаду Дніпровського міського голови. Учасники прес-конференції охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.