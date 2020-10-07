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07 жовтня 2020, середа, 13:55 6
Вибори 2020-10-07T13:57:35+03:00
Українські Новини
У Києві заміна тепломереж по Тростянецькій тривати вже третій рік, - Попов

У Києві заміна тепломереж по Тростянецькій тривати вже третій рік, - Попов

Петро Стуженко
Попов, Київрада, Мер, ОПЗЖ
Олександр Попов. Фото: ОПЗЖ
Олександр Попов. Фото: ОПЗЖ

Нова влада Києва має прийняти програму реконструкції інженерних мереж і суворо стежити за її виконанням. Про це заявив кандидат в мери Києва від Опозиційної платформи - За життя Олександр Попов під час інспекції міської тепломережі та мережі водопроводу, інформує портал zagittya.com.ua.

"Щодо проблеми інженерних мереж необхідно прийняти міську програму їх реконструкції та капітального ремонту - щоб роботи проводилися масштабно та організовано. За три роки системної роботи в мерії у 2010-2013 роках ми зменшили аварійність мереж у 8 разів. Зараз же регулярні прориви труб по всьому місту. Але міську владу це не турбує, тому що вона переклала проблеми киян на їхні ж плечі", - заявив Олександр Попов.

Кандидат в мери Києва від Опозиційної платформи - За життя повідомив, що сьогоднішній день інженерні мережі міста катастрофічно зношені. Так, за його словами, протяжність мережі "Київводоканалу" становить близько 7 тисяч км, і більше 60% з них вимагають або заміни, або капітального ремонту. А тепломережі - це близько 5 тисяч км, і їхній знос - до 85%.

"Цими питаннями треба займатися навіть не щорічно, а щодня. Але в реальності все інакше. Наприклад, на вулиці Іоанна-Павла II заміна труб тепломережі триває вже близько року, що створює проблеми для автомобілів і викликає невдоволення місцевих жителів. І це не найбільш кричущий випадок: на Тростянецькій роботи по тепломережі тривають вже три роки", - розповів політик.

"Команда Опозиційної платформи - За життя йде до Київради для того, щоб ці проблеми вирішувати, і вирішувати швидко. Коли в 2010-2013 роках я керував Київською адміністрацією, ми будували шляхопроводи за п'ять місяців, за два роки збудували цілий стадіон "Олімпійський", за три роки - шість станцій метро. А тут цілих три роки прокладають тепломережу на одній вулиці. Це означає, що немає контролю, немає виконавчої влади, яка повинна контролювати хід робіт", - резюмував Олександр Попов.

Нагадаємо, під час керівництва Попова Київська міськдержадміністрація також провела облік багатоквартирних будинків, щоб провести капітальний ремонт усіх житлових будинків, які цього потребують.

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