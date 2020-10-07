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  • Без створення справжньої агломерації неможливий розвиток ні Києва, ні його сателітів, - Сергій Гусовський
07 жовтня 2020, середа, 12:29 364
Політика 2020-10-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
Без створення справжньої агломерації неможливий розвиток ні Києва, ні його сателітів, - Сергій Гусовський

Без створення справжньої агломерації неможливий розвиток ні Києва, ні його сателітів, - Сергій Гусовський

Павло Твердохліб
Київ, Мер, Сергій Гусовський, За майбутнє
Сергій Гусовський. Фото: ЗМ
Сергій Гусовський. Фото: ЗМ

Навіть дві нові кільцеві дороги не врятують столицю від заторів, - вважає кандидат у мери Києва від партії "За Майбутнє" Сергій Гусовський.

На думку політика, проблема не у кількості автодоріг, а в рівномірному збалансованому розвитку і Києва, і міст-супутників.

"Кожен день до Києва на роботу приїжджають понад 600 тис. людей з міст-супутників. У цих містах масово будується житло, при цьому воно часто не забезпечується ні соціальною інфраструктурою, ні інженерними спорудами. У підсумку Київ експлуатується без належних компенсацій і погоджень з боку навколишніх міст, чи то Бровари, Вишгород, Ірпінь, Бориспіль або Вишневе".

Цю проблему місто має вирішити з Верховною Радою, яка має якнайшвидше ухвалити Закон про агломерації.

"Досвід інших міст (наприклад, Парижа) свідчить про те, що, якщо буде закон про агломерації, ці питання вирішаться", - наголошує політик.

Київська агломерація - об’єднання київських передмість та найближчих міст-супутників у спільну соціально-економічну структуру, що стимулюватиме їх розвиток, залучення інвестицій, створення сприятливого середовища для підприємництва, задоволення потреб киян у житлі та відпочинку. Ухвалення Закону про агломерацію прописане у програмі політичної сили "За Майбутнє" на виборах до Київради.

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