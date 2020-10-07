Жіночий рух партії "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає відправити міністра охорони здоров’я у відставку

Таке відеозвернення з’явилося на офіційній сторінці Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ" у Фейсбуці.

Жінки з усієї України звернулись до Президента Зеленського з вимогою відправити у відставку Максима Степанова – як такого, що не впорався зі своїми обов’язками в боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Життями українців керує людина, яка за пів року не зробила нічого для покращання епідеміологічної ситуації… Міністре Степанов, ви не справились зі своїми обов’язками. Вам час піти!" – закликали координаторки руху з усіх областей України.

"Пане Президенте, чи готові ви брати на себе відповідальність за бездіяльність міністра охорони здоров’я та смерті українських громадян? Якщо ні – ви маєте відправити Степанова у відставку!" – наголосила очільниця Жіночого руху Ірина Суслова.

Нагадаємо: Україна останні тижні – серед лідерів за кількістю захворілих на добу. Зокрема, на сьогоднішній ранок у країні зафіксовано 4 753 нові випадки.

Разом з тим, в країні немає необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування. У медзакладах спостерігається критична нестача ліжко-місць, бракує кисневих систем, а в переважній більшості лікарень відсутні комп'ютерні томографи.

При цьому, у квітні Верховна Рада України створила в Державному бюджеті на 2020 рік Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярда гривень. З часом обсяг зріс до 66 мільярдів. Однак більшу частину коштів Фонду – 35 мільярдів гривень – уряд спрямував на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

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