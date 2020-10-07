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  • Київське Динамо відсвяткувало 45 років перемоги над мюнхенською Баварією у Суперкубку Європи
07 жовтня 2020, середа, 08:33 19 Відео
Спорт 2020-10-07T11:15:03+03:00
Українські Новини
Київське Динамо відсвяткувало 45 років перемоги над мюнхенською Баварією у Суперкубку Європи

Київське Динамо відсвяткувало 45 років перемоги над мюнхенською Баварією у Суперкубку Європи

Тетяна Зотова
Спорт, Футбол, Динамо, Суперкубок УЄФА, Баварія
Динамо - володар Суперкубку УЄФА 1975 року. Фото: ДК
Динамо - володар Суперкубку УЄФА 1975 року. Фото: ДК

6 жовтня київське Динамо відзначило 45 річницю виїзної перемоги в Мюнхені, де обіграло Баварію в першому матчі за суперкубок УЄФА, інформує портал podrobnosti.ua.

Гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь Динамо. Ця перемога зробила гравців клубу легендамі.

Історіческій матч проходив 6 жовтня 1975.Так, на Республіканському стадіоні, Динамо вперше в своїй історії завоювало почесний трофей. Грою динамівців захоплювалися вболівальники і фахівці, а Олег Блохін, який забив всі три м'ячі в двох поєдинках проти німецького гранда, по праву отримав за підсумками року "Золотий м'яч" кращого футболіста Європи.

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