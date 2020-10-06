підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 19:47 141
Вибори 2020-10-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко

Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко

Ірина Дорофейчук
Євросолідарність, Місцеві вибори-2020, Сергій Кудлаєнко, Дощова каналізація
Сергій Кудлаєнко. Фото з відкритих джерел
Сергій Кудлаєнко. Фото з відкритих джерел

Кандидат на посаду вінницького міського голови від політичної партії "Європейська солідарність" Сергій Кудлаєнко пропонує модернізувати дощову каналізацію та осучаснити дорожню інфраструктуру міста.

Про це повідомив інформаційний веб-сайт ВінницяОК, посилаючись на сторінку кандидата у соціальній мережі Facebook.

"Наша команда пропонує модернізувати зливову каналізацію, забезпечити роботу комунальних служб і вчасно її очищувати, створити систему водовідведення та перенаправляти дощову воду на певні ділянки, так звані дощові садки, які будуть поглинати і затримувати воду", – написав Кудлаєнко.

Основною причиною затоплення вулиць міста Кудлаєнко вважає відсутність у нових районах дощової каналізації. "Забудовники і чиновники не цікавляться створенням інфраструктури, вони лише набивають кармани", – наголосив він.

Раніше Кудлаєнко неодноразово заявляв, що треба заборонити та припинити хаотичну забудову у місті.

"Зараз, як гриби, зростають нові житлові комплекси без дозвільної документації та належної комунальної та соціальної інфраструктури. Влада має прийняти не популістський, а чіткий план розвитку та забудови міста, який має виконуватись", – акцентував кандидат в мери Вінниці.

Більше новин про: Євросолідарність Місцеві вибори-2020 Сергій Кудлаєнко Дощова каналізація

Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
25,9% опитаних "Соцмоніторингом" за "Слугу народу", 22% – за ОПЗЖ на виборах в Раду 19:59
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Школа на карантині. Фото: Pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, не знають, як в офіційній версії вчителя перетворилися в "хворого шестикласника" 19:46
22 депутати Ради хворіють на коронавірус, - Разумков 19:44
Ще 17 класів у Києві перевели на "дистанційку" через коронавірус 19:15
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok