Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко

Кандидат на посаду вінницького міського голови від політичної партії "Європейська солідарність" Сергій Кудлаєнко пропонує модернізувати дощову каналізацію та осучаснити дорожню інфраструктуру міста.

Про це повідомив інформаційний веб-сайт ВінницяОК, посилаючись на сторінку кандидата у соціальній мережі Facebook.

"Наша команда пропонує модернізувати зливову каналізацію, забезпечити роботу комунальних служб і вчасно її очищувати, створити систему водовідведення та перенаправляти дощову воду на певні ділянки, так звані дощові садки, які будуть поглинати і затримувати воду", – написав Кудлаєнко.

Основною причиною затоплення вулиць міста Кудлаєнко вважає відсутність у нових районах дощової каналізації. "Забудовники і чиновники не цікавляться створенням інфраструктури, вони лише набивають кармани", – наголосив він.

Раніше Кудлаєнко неодноразово заявляв, що треба заборонити та припинити хаотичну забудову у місті.

"Зараз, як гриби, зростають нові житлові комплекси без дозвільної документації та належної комунальної та соціальної інфраструктури. Влада має прийняти не популістський, а чіткий план розвитку та забудови міста, який має виконуватись", – акцентував кандидат в мери Вінниці.

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