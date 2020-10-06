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  • Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак
06 жовтня 2020, вівторок, 16:21 158
Вибори 2020-10-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак

Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак

Ірина Дорофейчук
Батьківщина, Медики, Лікарі, Київрада, Алла Шлапак, Страхування медиків
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua

Кандидат в депутати Київської міської ради від політичної партії "Батьківщина" Алла Шлапак заявила, що на сьогодні діагноз у сфері медицини – абсолютна відірваність чиновників і політиків від реальної ситуації. Лікарі та медичний персонал, які працюють на передовій – не захищені та отримують мізерні зарплати. Вони стали заручниками недолугої реформи попереднього очільника Міністерства охорони здоров'я України та непрофесійних дій чинної влади.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Батьківщини".

"Сьогодні столиця потребує термінового виділення коштів з фонду по протидії ковіду на доплати медикам, на організацію мобільних лабораторій для безкоштовного тестування, на покращення матеріально-технічноі бази лікарень, які лікують COVID-19", – зазначила вона.

Шлапак підкреслила, що саме "батьківщинівці" стали ініціаторами запровадження страхування медиків під час виконання професійних обов’язків в Києві.

"Це вкрай необхідна норма! Ми переконані, що столиця має запровадити додатковий муніципальний медичний пакет додаткових послуг для киян за рахунок міського бюджету. Має бути відновлена програма підготовки медичних кадрів для столичної медицини. Безумовно, вибори – виклики і загрози, наша партія захистить своїх членів комісій і спостерігачів, але це має бути зроблено за бюджетні кошти", – додала вона.

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