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06 жовтня 2020, вівторок, 15:42 175 Фото
Транспорт 2020-10-06T15:45:01+03:00
Українські Новини
В Києві на вулиці Богатирській мер Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами

В Києві на вулиці Богатирській мер Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами

Ірина Дорофейчук
Віталій Кличко, Мер Києва, Шляхопроводи, Ремонт інфраструктури
Віталій Кличко. Фото: klichko.org
Віталій Кличко. Фото: klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери. За словами мера, навіть в умовах економічної кризи, що спричинила пандемія коронавірусу, Києву вдалося цього року втіли багато інфраструктурних проектів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Відсьогодні повністю відкрито рух ще двома оновленими шляхопроводами. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо, побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій, облаштували сучасну гідроізоляцію. Влаштували кілька шарів асфальту, на який підрядник дає гарантію - 5 років. А також встановили нову систему вуличного освітлення та нову огорожу.

"Зазначу, що завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій, термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років. Нагадаю, що навесні цього року ми капітально оновили ще два шляхопроводи на вулиці Богатирській. Хочу наголосити, що ми комплексно підходимо до ремонту транспортних вузлів у всіх районах міста, - зазначив мер столиці. - На цьому магістральному напрямку, крім цих шляхопроводів, вже відремонтували: частину проспекту Степана Бандери на ділянці від проспекту Оболонського до Північного мосту, шляхопровід на перетині проспекту Степана Бандери і проспекту Героїв Сталінграда, пішохідний міст на проспекті Степана Бандери", - підкреслив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що за останні роки в Києві капітально відремонтували 24 моста та шляхопровода. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт.

"Тобто, загалом ми оновили вже 55 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати", - заявив Віталій Кличко.

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Віталій Кличко. Фото: klichko.org
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