"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук

Рішення про висунення Олексія Кучеренка на посаду київського міського голови для "Батьківщини" було оптимальним. Таку думку в ефірі 4 КАНАЛ висловив політичний експерт Петро Олещук. Він високо оцінив як кампанію самого претендента на крісло столичного мера, так і всієї політичної сили.

"Олексій Кучеренко має, з одного боку, асоціації з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко, а з іншого боку, є достатньо досвідченим й серйозним політичним діячем із солідним управлінським досвідом як на посаді міністра ЖКГ, так і на чолі однієї з обласних адміністрацій сучасної України", - зазначив експерт.

Таким самим оптимальним він вважає список "Батьківщини". Адже саме ця політсила, на думку фахівця, змогла не просто відповідати на гру, яку пропонують інші партії, а й нав'язати власну.

"Кампанія Кучеренка дуже серйозно відрізняється від кампаній інших політиків. Вона грунтується на ідеї необхідності залучення професіоналів. Тобто не просто шоуменів, а саме людей, які мають досвід місцевого самоврядування і досвід загалом управлінської діяльності", - підкреслив Олещук.

На думку політичного експерта, "Батьківщина" має усі можливості не лише залучити голоси всього базового електорату у столиці, але й вийти за його межі, намагаючись залучити тих виборців, які скептично ставляться до шоуменів і загалом до медійних осіб в сучасній українській політиці.

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