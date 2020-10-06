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  • Чиновник, замішаний в схемах з будівельними тендерами за Порошенка, збирається освоїти сотні мільйонів вже при Зеленському, - ЗМІ
06 жовтня 2020, вівторок, 14:59 150
Політика 2020-10-06T15:15:01+03:00
Українські Новини
Чиновник, замішаний в схемах з будівельними тендерами за Порошенка, збирається освоїти сотні мільйонів вже при

Чиновник, замішаний в схемах з будівельними тендерами за Порошенка, збирається освоїти сотні мільйонів вже при Зеленському, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Будівництво, Одеса, Зловживання, Асєєв, Мусієнко
Будівництво. Фото: golos.zp.ua
Будівництво. Фото: golos.zp.ua

Начальник апарату Одеської ОДА Денис Мусієнко повідомив, що планує підтримати будівництво великої дитячої обласної лікарні. У той же час Мусієнко не повідомв, що до тендеру на сотні мільйонів гривень на будівництво дитячої лікарні він планує залучити пов'язану з ним будкомпанію "Антарес груп", пише Апостроф.

Одеський чиновник був пов'язаний з політичною силою попереднього Президента Петра Порошенка, а з 2019 року, налагодивши контакт з Зе-командою, зайняв посаду глави апарату Одеської ОДА. За інформацією ЗМІ, після року на своїй впливовій посаді Денис Мусієнко вирішив залучити до будівництва дитячої лікарні на 700 ліжко-місць пов'язану з ним скандальну компанію "Антарес груп".

Ця фірма відома тим, що в 2017 виграла тендер майже на 18 млн гривень на будівництво дитячого спорткомплексу в Вишневому, Київської області. Однак уже через півроку під вагою першого снігу дах спорткомплексу обвалилася, а присутні там діти не постраждали завдяки оперативним діям тренера. За результатами розслідування в розтраті коштів нікого з фірми "Антарес груп" до відповідальності притягнуто не було. Крім того, саме ця компанія виграла тендер на будівництво дитячого спортивного майданчика в Болградському районі Одеської області (в цей час Денис Мусієнко керував Болградською районною державною адміністрацією Одеської області). Місцева адміністрація судиться з "Антарес груп" три роки, тому що компанія не виконала роботи, на які уклала договір, а завдаток в розмірі 1,5 млн грн - отримала.

Крім того, за інформацією преси, Денис Мусієнко використовує елітний автопарк з п'яти автомобілів, серед яких BMW 7, два Mercedes-Benz S-класу, Volkswagen Touareg и Toyota, зареєстровані на дрібного київського бізнесмена Олександра Асєєва. У декларації одеського чиновника Дениса Мусієнка автомобілі відсутні, а зарплата за рік на посаді голови апарату - менша вартості будь-якого з автомобілів, яким він користується.

ЗМІ відправили відповідні запити на Одеську ОДА і НАЗК з метою з'ясувати, звідки у Мусієнка розкішні автомобілі, якими він користується, і чому їх немає в його декларації.

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