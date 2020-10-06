Володимир Зубик: інвестиції, дозволи, захист і іпотека - першочергові питання для забудовників

Чотири питання до Президента

Володимир Зубик, президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд".

При Президентові створюється Координаційна рада з вирішення проблемних питань у сфері містобудування. Її завдання – захист прав інвесторів і забудовників, створення умов для забезпечення українців житлом.

У будівельній галузі справді накопичилося надзвичайно багато проблем. Як добудовувати "спадок" компаній, що пішли з ринку? Як приводити до тями і реанімувати дозвільну систему? Як вибудувати справедливий і дієвий механізм інвестування в нову інфраструктуру? Щоб дати відповіді на ці питання, необхідний діалог влади, бізнесу та громадськості. І, звичайно, політична воля глави держави. Бо найрозумніші та найбільш ефективні рішення у нас в країні одвічно впираються в бажання чиновника бачити у всьому навколо свою "дійну корову". Традиція ця настільки вкоренилася, що зламати її здатен лише Президент.

Чотири питання, які забудовники вважають першочерговими. І які ми готові починати обговорювати в межах роботи Координаційної ради.

1. Інвестиції в інфраструктуру

Як відомо, з 1 січня 2021 року скасовується пайовий внесок на інфраструктуру. На перший погляд, забудовникам це вигідно. З іншого боку, ми, як і місцева влада, зацікавлені, щоб поруч з нашими новими комплексами з'являлися школи, дитячі садки, поліклініки. Питання, хто і в якому обсязі буде фінансувати створення інфраструктури? Хто стане оператором побудованої інфраструктури - в нашій практиці були випадки, коли місто просто відмовлялося брати на баланс побудовану компанією школу, оскільки у бюджеті міста не передбачені видатки на її утримання.

У низці випадків будівельники самі вкладають значні інвестиції в перекладення інженерних мереж по всьому мікрорайону, реконструюють парки та сквери. Але не можна всі, що накопичувалися десятиліттями, проблеми міста звалити на забудовників! Необхідний розумний баланс відповідальності, розподілу зобов'язань. Питання - хто буде його встановлювати?

Я вважаю, що не можна повністю віддавати вирішення цього питання на відкуп місцевій владі. Інакше ми станемо заручниками суб'єктивних стосунків між чиновником і забудовником - на одних повісять все і фактично блокують діяльність, іншим (своїм) дозволять працювати без зобов'язань. Потрібні якісь єдині затверджені правила, яких змушена буде дотримуватися місцева влада. І арбітраж в особі органу центральної влади для вирішення конфліктних питань - коли місцева влада і забудовник не можуть дійти згоди.

2. Дозвільна система

Думаю, чимало моїх колег підтвердять: у дозвільній сфері насувається колапс. Штучно гальмується введення в експлуатацію десятків побудованих об'єктів, не видаються нові дозволи на будівництво за наявності всіх підстав. Під абсолютно надуманими приводами. Нас запевняли, що корупція у верхніх ешелонах влади була переможена ще минулого року. І дуже не хочеться вірити, що сьогодні відбувається відродження системи тотальних поборів з будівельників. Причому в значно більших масштабах. Тисячі сімей купили житло, зробили ремонти і чекають, або й навіть живуть у своїх квартирах, не маючи документів на власність - просто тому, що чиновники зайняті тяганиною і здирництвом ...

Минулого літа глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі презентував дуже цікавий проєкт реформування ДАБІ. Ми підтримали більшу частину пропозицій. Хотілося б зрозуміти: а що з імплементацією?

3. Захист забудовника

Ми ніколи не захистимо інвестора, поки не створимо механізму захисту забудовника. Сьогодні будь-який проєкт з усією необхідною дозвільною документацією може опинитися під загрозою. Псевдоактивістські громадські організації закидають позовами суди, влаштують цькування у ЗМІ і соцмережах, фізично блокують будмайданчики. Забудовник в такій ситуації залишається один на один зі своїми проблемами - і правоохоронці, і місцева влада вважають за краще залишатися в стороні і не втручатися. А між тим, будівельна компанія вже витратила чималі кошти на придбання (або на оренду) ділянки, проєктування, підготовчі роботи. Важливо на державному рівні прирівняти будівництво до інвестиційних проєктів і ставитися до захисту інвестора в нове житло з такою ж повагою, як і до захисту нового підприємства або IT-компанії! Чітка установка правоохоронцям - блокування будівництва з боку третіх осіб (як би вони себе не називали) є економічним тероризмом. І має відповідно жорстко припинятися.

4. Доступна іпотека

Поки у світі вирує пандемія Covid-19, складно розраховувати на значні міжнародні інвестиції в Україну. Потрібна ставка на свого інвестора. Десятки тисяч українських сімей готові вкладати в нове житло, але їм потрібна підтримка у вигляді доступної іпотеки. З липня в Україні реалізується державна програма "Доступне житло під 10% річних", але поки вона не стала по-справжньому масштабною і, швидше за все, не стане - перевірено на прикладі нашої компанії. Реальна річна процентна ставка, в залежності від банку і від умов кредиту, становить від 12,5% до 15,9%. Для іпотеки - це надзвичайно багато. Ми пропонуємо уряду створити програму компенсації іпотечних ставок для їх зниження до рівня 3% річних. Це 40 млрд грн додаткових інвестицій на рік від півмільйона громадян нашої країни! Це революційний поштовх в економіці. Всі розрахунки за цією програмою є, і ми готові їх презентувати.

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