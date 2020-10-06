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06 жовтня 2020, вівторок, 13:29 3
Верховна Рада і партії 2020-10-06T13:30:01+03:00
Українські Новини
Зе-влада перетворила Україну в "банкомат" для іноземців, - ОПЗЖ

Зе-влада перетворила Україну в "банкомат" для іноземців, - ОПЗЖ

Петро Стуженко
Бюджет, Опозиційна платформа - За життя, Заява, іноземці, партія, ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ

"Зе-влада годує зовнішніх управлінців за рахунок українського народу". Про таке йдеться у тексті заяви Опозиційної платформи - За життя, розміщеної на офіційному порталі політичної сили.

"Президент Зеленський в черговий раз довів, що для нього і його партії інтереси українських громадян - порожній звук. Тому, незважаючи на протести і обурення людей, парламентська монобільшість прийняла, а президент підписав Закон, який дозволяє зняти обмеження на зарплати членам наглядових рад державних компаній. Тепер на вимогу МВФ і ЄС іноземні "наглядачі" в держкомпаніях будуть знову отримувати мільйони, а українські громадяни - боротися з бідністю.

Зе-влада перетворила Україну на "банкомат" для іноземних кредиторів та їхніх агентів в Україні. Десятки мільярдів гривень йдуть на виплати зовнішніх боргів. Ще сотні мільйонів - у кишені різноманітних гастролерів, які годуються на українських державних компаніях. А для українського народу у Зе-команди інша програма: знищення безкоштовної медицини, закриття шкіл і лікарень, зростання тарифів та скорочення субсидій. Злиденний прожитковий мінімум і 67 доларів мінімальної пенсії в проекті бюджету на наступний рік. І не має значення, що половина українських сімей вже за підсумками 2020 року можуть опинитися за межею бідності.

Опозиційна платформа - За життя засуджує антинародну і несправедливу політику, яку проводить Зе-влада під диктовку іноземних кредиторів. Україні потрібна чесна реструктуризація зовнішніх боргів, а не життя за директивами МВФ!

Ми будемо вимагати, щоб до проекту Державного бюджету на наступний рік були внесені наші пропозиції. У тому числі про підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і пенсії. Про збільшення державного фінансування медицини та освіти.

Ми будемо добиватися, щоб був прийнятий наш законопроект, який на постійній основі обмежує зарплати в державному секторі на рівні 10 мінімальних заробітних плат. А влада, яка ставить інтереси зовнішніх кредиторів вище потреб українського народу - відправлена ​​у відставку!", - йдеться у тексті заяви партії ОПЗЖ.

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