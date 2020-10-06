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06 жовтня 2020, вівторок, 13:11 3
Вибори 2020-10-06T13:15:01+03:00
Українські Новини
Попов називає реконструкцію мостів своїм пріоритетом на посту мера Києва

Попов називає реконструкцію мостів своїм пріоритетом на посту мера Києва

Павло Твердохліб
Попов, Київ, Реконструкція, Мер
Олександр Попов. Фото: ОПЗЖ
Олександр Попов. Фото: ОПЗЖ

Київські мости - Південний міст і міст Патона - потребують термінової реконструкції. Про це заявив кандидат в мери Києва від Опозиційної платформи - За життя Олександр Попов під час інспекції мостів міста, інформує портал zagittya.com.ua.

"Більшість киян залежать від мостів, адже їм доводиться переїжджати з одного берега на інший. З кожним роком ця проблема стає масштабнішою. Більшість мостів побудовані ще за радянських часів і не розраховані на ті навантаження, які витримують зараз, тому їх необхідно обслуговувати та ремонтувати. А цього не відбувається, і вони вже знаходяться в аварійному стані. Міст Патона вже на останньому, п'ятому ступені аварійності, а нинішня влада міста обіцяє його реконструкцію тільки через п'ять років", - заявив Олександр Попов.

За його словами, на мосту Патона кожен день виникають величезні пробки, тому що через точкові ремонти там постійно обмежують рух.

"Та ж проблема з Південним мостом. Тут теж потрібна реконструкція, на яку знадобляться кошти. Ми будемо вишукувати фінансування на ці цілі в першу чергу, адже мова йде про стратегічні об'єкти. Мости однозначно будуть нашим пріоритетом", - додав кандидат у мери Києва від Опозиційної платформи - За життя.

Нагадаємо, за час керівництва Олександра Попова в Київській міськдержадміністрації (2010-2014 роки) були побудовані шість станцій метро, будувалися розв'язки Гаванського і моста Патона, тунель під Поштовою площею, закінчено будівництво Дарницького мосту.

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