Попов називає реконструкцію мостів своїм пріоритетом на посту мера Києва

Київські мости - Південний міст і міст Патона - потребують термінової реконструкції. Про це заявив кандидат в мери Києва від Опозиційної платформи - За життя Олександр Попов під час інспекції мостів міста, інформує портал zagittya.com.ua.

"Більшість киян залежать від мостів, адже їм доводиться переїжджати з одного берега на інший. З кожним роком ця проблема стає масштабнішою. Більшість мостів побудовані ще за радянських часів і не розраховані на ті навантаження, які витримують зараз, тому їх необхідно обслуговувати та ремонтувати. А цього не відбувається, і вони вже знаходяться в аварійному стані. Міст Патона вже на останньому, п'ятому ступені аварійності, а нинішня влада міста обіцяє його реконструкцію тільки через п'ять років", - заявив Олександр Попов.

За його словами, на мосту Патона кожен день виникають величезні пробки, тому що через точкові ремонти там постійно обмежують рух.

"Та ж проблема з Південним мостом. Тут теж потрібна реконструкція, на яку знадобляться кошти. Ми будемо вишукувати фінансування на ці цілі в першу чергу, адже мова йде про стратегічні об'єкти. Мости однозначно будуть нашим пріоритетом", - додав кандидат у мери Києва від Опозиційної платформи - За життя.

Нагадаємо, за час керівництва Олександра Попова в Київській міськдержадміністрації (2010-2014 роки) були побудовані шість станцій метро, будувалися розв'язки Гаванського і моста Патона, тунель під Поштовою площею, закінчено будівництво Дарницького мосту.

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