У Києві з’явились банери "Перемога Пальчевського = перемозі Путіна"

Сьогодні на столичних мостах з'явилися банери, які вказують на проросійську позицію Андрія Пальчевського. Полотнища стилізовані під зовнішню рекламу кандидата, а на передньому плані - напис "Перемога Пальчевського = Перемозі Путіна". Банери помітили на Шулявському та Печерському мостах.

Як відомо, раніше Андрій Пальчевський неодноразово привертав увагу громадських організацій та журналістів через балотування до Держдуми Російської Федерації, можливі зв‘язки з російськими спецслужбами та кримінальними елементами, а також через періодичну появу в ефірі російських пропагандистських каналів.

Наприклад, за даними журналістського розслідування Bihus.info "Пальчевський PRO: російський бізнес, зв'язки з окупантами й команда привидів", бізнес-активи Пальчевського управляються через спільні офшорні компанії з компаніями відомого вихідця з російського криміналу Віталія Кочеткова, а сам політик перебуває в тісному зв‘язку з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Нагадаємо, раніше Пальчевський потрапив у скандал після інтерв’ю журналістами української служби новин BBC. Зокрема, він відхрестився від своїх слів на російському ТБ про возз’єднання з РФ, незважаючи на відеодокази. Попри це, Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні та вимагав вибачень.

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