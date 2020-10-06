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  • Метро на Троєщину стане наступним етапом після відкриття Подільсько-Воскресенського переходу, - Кличко
06 жовтня 2020, вівторок, 12:53 363
Політика 2020-10-06T16:30:04+03:00
Українські Новини
Метро на Троєщину стане наступним етапом після відкриття Подільсько-Воскресенського переходу, - Кличко

Метро на Троєщину стане наступним етапом після відкриття Подільсько-Воскресенського переходу, - Кличко

Елена Новикова

На арочному мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. А також оприлюднив відео про те, як тепер виглядає міст з підсвіткою.

"На завершальному етапі будівництво арочного мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тут вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Змонтовані всі нові ванти, міст почали опускати в проектне положення, - повідомив мер. - Сьогодні ми увімкнули освітлення на всіх ділянках цього великого об’єкту. Робимо все, щоб до кінця року відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським. А наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину", - підкреслив Віталій Кличко. 

Тривають роботи на всіх майданчиках будівництва мостового переходу. Спеціалісти з Бельгії вже завершили монтаж прогонової будови заїзду на міст з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній Вал. Загальна вага металоконструкцій – 780 тонн, довжина – 143 метри.  Встановлюватимуть конструкцію з допомогою потужної спецтехніки та плавзасобів. Завершити ці роботи планують до кінця жовтня.

Також тривають роботи з будівництва ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю. Облаштовують і огороджуючі конструкції перегінних тунелів метрополітену, здійснюють земляні роботи, а також роботи з влаштування насипу.

Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Воскресенско-Подольский мост в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
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