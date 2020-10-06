На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ

Понад 450 гектар пайових земель села Волошинівка Баришівського району на Київщині перебуває у рейдерському захопленні. Об’єктом рейдерства стало ТОВ "УБА-Агросвіт", яке вже 12 років господарює в цьому селі та має договори оренди з майже 800 громадянами, пише видання Економічні новини.

Мова йде про ділянки, які розташовані на території Волошинівського і Селичівського старостинських округів Баришевської об’єднаної територіальної громади Київської області. Мета рейдерів – зробити підприємство банкрутом та заволодіти усіма паями. Про це йдеться у зверненні пайовиків до голови Служби безспеки, Генерального прокурора та Президента України

У документі сказано, що у березні 2019 року було звільнено директора цього підприємства Тетяну Малюту за крадіжку палива та іншого майна на 17 мільйонів гривень. А через 10 днів власники паїв без відома підприємства ТОВ "УБА-Агросвіт" почали масово розривати договори. Процедура замість кількох місяців займала 10 хвилин.

"За цим фактом було порушено кримінальну справу. Слідство встановило, що екс-директорка Тетятна Малюта використовувала підроблену печатку у змові з так званими "чорними реєстраторами" встигла перереєструвати 106 договорів оренди на користь ТОВ "Капітал-Агроінвест", – йдеться у зверенні.

У квітні 2019 року Ухвалою суду було накладено арешт на 106 земельних ділянок, які незаконно рейдерським способом були передані на користь ТОВ "Капітал-Агроінвест". Також було накладено арешт на 681 кадастрових номерів, які перебували в користуванні ТОВ "УБА-Агросвіт", для запобігання вчинення протиправних дій з боку іншого підприємства. Усього під арештом опинилося 787 земельних ділянок громадян,

Маючи на руках судові ухвали ТОВ "УБА-Агросвіт" восени обробило землі та провело посівну компанію, але урожай зібрати не може й досі. Зясувалося, що попри арешт земельних паїв корпоративні права ТОВ "Капітал-Агроінвест" були перепродані товариству "УІФК-Агро", директором якого є громадянин Німеччини Дітрих Трайс.

Зібрати врожай "УБА-Агросвіт" заважають найнята "УІФК-Агро" велика кількість охорони. Саме за допомогою "тітушок" рейдери збірають врожай, котрий не сіяли та не обробляли. Рейдери готові дозволити фермерам зібрати врожай за умови, що вони відмовляться від претензій на паї та судових позовів. Інакше погрожують посольством Німеччини.

"Якщо суть іноземних інвестицій в Україну полягає в тому, щоб у відчизняного виробника шахрайським методом вкрасти гектари землі, потім за допомогою "тітушок" в нього відібрати урожай, а отриманий прибуток вивести для задоволення іноземних інвесторів, то це грубе порушення прав власників? Це фейкові інвестиції,. Таку оборутку без покровителів в великих державних кабінетах зробити неможливо", – заявив директор ТОВ "УБА-Агросвіт" Олег Орел

Реальні власники земельних наділів звернулися не лише до суду, а й до СБУ, Генпрокуратури, Президента та уряду аби державні органи захистили право фермера та селян на свою землю.

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