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  • 7.10.20 11:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Запорізької області та міста Запоріжжя"
06 жовтня 2020, вівторок, 10:20 9
Прес-центр 2020-10-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
7.10.20 11:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Запорізької області та міста Запоріж

7.10.20 11:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Запорізької області та міста Запоріжжя"

Алина Заика

7 жовтня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Суспільно-політичні орієнтації населення Запорізької області та міста Запоріжжя".

Учасники:

  • Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";
  • Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".

Мета заходу: презентація результатів опитування населення Запорізької області та міста Запоріжжя, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 5 по 13 вересня 2020 року.

Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Запоріжжя, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Запорізьку обласну раду, Запорізьку міську раду, а також кандидатів на посаду Запорізького міського голови.

Учасники прес-конференції охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул.  Еспланадна, 20, 1 поверх.

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