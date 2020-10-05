Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко

Це не подвиг за наші з вами гроші побудувати черговий міст, сквер або фонтан.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, передає пресслужба.

"Головне зробити це ефективно, якісно, і за той кошторис, який він коштує, щоб він не був в 2 або 3 номінали. Бо за 3 ціни зробити нам за наші кошти з "відкатами" якийсь подарунок - навіщо це треба? Ці гроші абсолютно не зайві, вони можуть піти на нашу інфраструктуру", - заявив політик.

Він нагадав киянам, що бюджет міста - це податки. За його словами, один із яскравих прикладів WOW-ефекта є скляний міст.

"Ці гроші треба сприймати не як подарунок з неба. Ми маємо повне право на контроль за їхнє використання. Міст скляний у нас з’явився, біля якого люблять гуляти кияни, але після прогулянок вони все ж повертаються до себе додому. Вони сідають у транспорт: або в громадський — і бачать, у якому він стані, або у свій особистий — і спостерігають вічні затори на дорогах. Річний бюджет Києва – 57,5 мільярдів гривень. Беремо 5 років – це 300 млрд грн. Чимала сума. А їдеш містом і не розумієш, чому немає розв’язки, тротуари розбиті, міст недобудований, немає тунелю, де він потрібен" – зазначив політик.

"Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення. У програмі команди "Батьківщина" пропонуються саме такі рішення", - резюмував Кучеренко.

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