Національна асоціація адвокатів України застерігає владу утриматись від прийняття рішень, що призведуть до подальшої руйнації судової системи

В своєму зверненні Національна асоціація адвокатів України вимагає від Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів "утриматись від внесення і прийняття будь-яких законопроектів, концепцій, інших документів, що містять положення, які суперечать рішенням Конституційного Суду України та мають наслідками обмеження конституційних гарантій незалежності судової влади і суміжних інституцій".

В НААУ – організації, яка об'єднує всіх адвокатів України занепокоєні негативними проявами "безкінечних судових реформ", такими, як руйнація судової влади і вважають, що це загрожує Україні втратою державного суверенітет.

Адвокати підкреслили, що бажання кожної політичної сили реформувати судову владу неминуче призводять до обмеження можливостей забезпечувати гарантовані державою права і свободи громадян. Причинами такого становища, на думку адвокатів є дефіцит діалогу з професійними спільнотами, самоврядними органами та органами суддівського врядування. Це, в свою чергу призводить до "низки системних помилок, які сприяють кризовим явищам в судовій владі, відтоку професійних кадрів, та перешкоджають ефективності правосуддя".

В НААУ нагадали, що з 2014 року відповідно до Угоди між Україною та ЄС, рекомендацій Ради Європи, ПАРЄ та згідно з оцінками Венеціанської комісії 2014-2016 років в Україні було прийнято нове законодавство, у тому числі, конституційні зміни в частині правосуддя і закони "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя". При цьому формування судової гілки влади та органів суддівського врядування, призначення та відкликання їх членів передбачалось виключно інститутами українського суспільства у демократичний спосіб.

Проте, як зазначили адвокати, подальші кроки законодавця з реформування судової влади супроводжувались ознаками відсутності конституційної основи. Про це, на їх думку свідчить Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року у Справі № 4-р/2020. Конституційний Суд України зазначив, що орган, або установу, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією щодо цього конституційного органу.

В НААУ вважають, що законодавчий дозвіл на пряму участь або опосередкований вплив позанаціональних міжнародних суб’єктів на формування українських конституційних органів суддівського врядування та судової системи є прямою загрозою суверенітету України та незалежності судової влади.

Українські адвокати закликали владу до більш фахового, зваженого та чітко продуманого підходу при розробці судової реформи і наполягли, що до цього мають бути долучені професійна спільнота та організації. При цьому, як зазначили в НААУ, монополізація громадської думки неприпустима, а "жодна з громадських організацій не може виступати від імені всього суспільства, їхня громадська діяльність має узгоджуватися з конституційним принципом незалежності суддів".

Що ж стосується підходів до здійснення судової реформи, в НААУ підкреслили, що ця реформа "не є суто антикорупційним заходом, а має представляти собою комплексний широкий підхід, який вирішує весь спектр проблем у діяльності правосуддя". Українські адвокати вважають, що судова реформа має насамперед здійснюватися з метою удосконалення судової системи, підвищення ефективної роботи інститутів судової влади та рівного доступу громадян до правосуддя.

Адвокатура зацікавлена у тому, щоб судова реформа у повній мірі відповідала букві і змісту Конституції України, а судова влада формувалася і діяла у повній відповідності до конституційних засад незалежності, верховенства права, професійного здійснення судочинства йдеться у зверненні НААУ.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини