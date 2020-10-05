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  • Національна асоціація адвокатів України застерігає владу утриматись від прийняття рішень, що призведуть до подальшої руйнації судової системи
05 жовтня 2020, понеділок, 14:03 9
Політика 2020-10-05T14:45:01+03:00
Українські Новини
Національна асоціація адвокатів України застерігає владу утриматись від прийняття рішень, що призведуть до под

Національна асоціація адвокатів України застерігає владу утриматись від прийняття рішень, що призведуть до подальшої руйнації судової системи

Анна Рудык

В своєму зверненні Національна асоціація адвокатів України вимагає від Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів "утриматись від внесення і прийняття будь-яких законопроектів, концепцій, інших документів, що містять положення, які суперечать рішенням Конституційного Суду України та мають наслідками обмеження конституційних гарантій незалежності судової влади і суміжних інституцій".

В НААУ – організації, яка об'єднує всіх адвокатів України занепокоєні негативними проявами "безкінечних судових реформ", такими, як руйнація судової влади і вважають, що це загрожує Україні втратою державного суверенітет.

Адвокати підкреслили, що бажання кожної політичної сили реформувати судову владу неминуче призводять до обмеження можливостей забезпечувати гарантовані державою права і свободи громадян. Причинами такого становища, на думку адвокатів є дефіцит діалогу з професійними спільнотами, самоврядними органами та органами суддівського врядування. Це, в свою чергу призводить до "низки системних помилок, які сприяють кризовим явищам в судовій владі, відтоку професійних кадрів, та перешкоджають ефективності правосуддя".

В НААУ нагадали, що з 2014 року відповідно до Угоди між Україною та ЄС, рекомендацій Ради Європи, ПАРЄ та згідно з оцінками Венеціанської комісії 2014-2016 років в Україні було прийнято нове законодавство, у тому числі, конституційні зміни в частині правосуддя і закони "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя". При цьому формування судової гілки влади та органів суддівського врядування, призначення та відкликання їх членів передбачалось виключно інститутами українського суспільства у демократичний спосіб.

Проте, як зазначили адвокати, подальші кроки законодавця з реформування судової влади супроводжувались ознаками відсутності конституційної основи. Про це, на їх думку свідчить Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року у Справі № 4-р/2020. Конституційний Суд України зазначив, що орган, або установу, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією щодо цього конституційного органу.

В НААУ вважають, що законодавчий дозвіл на пряму участь або опосередкований вплив позанаціональних міжнародних суб’єктів на формування українських конституційних органів суддівського врядування та судової системи є прямою загрозою суверенітету України та незалежності судової влади.

Українські адвокати закликали владу до більш фахового, зваженого та чітко продуманого підходу при розробці судової реформи і наполягли, що до цього мають бути долучені професійна спільнота та організації. При цьому, як зазначили в НААУ, монополізація громадської думки неприпустима, а "жодна з громадських організацій не може виступати від імені всього суспільства, їхня громадська діяльність має узгоджуватися з конституційним принципом незалежності суддів".

Що ж стосується підходів до здійснення судової реформи, в НААУ підкреслили, що ця реформа "не є суто антикорупційним заходом, а має представляти собою комплексний широкий підхід, який вирішує весь спектр проблем у діяльності правосуддя". Українські адвокати вважають, що судова реформа має насамперед здійснюватися з метою удосконалення судової системи, підвищення ефективної роботи інститутів судової влади та рівного доступу громадян до правосуддя.
Адвокатура зацікавлена у тому, щоб судова реформа у повній мірі відповідала букві і змісту Конституції України, а судова влада формувалася і діяла у повній відповідності до конституційних засад незалежності, верховенства права, професійного здійснення судочинства йдеться у зверненні НААУ.

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