На офіційному сайті Національної Академії Медичних наук України (НАМНУ) з’явилось повідомлення про отримання нових даних, що підтверджують противірусну дію лікарського засобу Протефлазід® при SARS-CoV-2.

Зазначено, що дослідження були проведені у двох європейських наукових центрах – Helmholtz Centre for Infection Research (Germany) та CReSA BSL3 laboratory, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), IRTA Campus Universitat Autònoma de Barcelona (Spain).

"В дослідах in vitro підтверджено попередні висновки українських вчених: лікарський засіб Протефлазід® проявляє специфічну противірусну активність по відношенню до коронавірусів CoV229E та SARS-CoV-2" – йдеться в повідомленні НАМН України.

Новину вже жваво обговорюють у медичному середовищі.

Завідувач відділом інтенсивної терапії та детоксикації Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Льва Громашевського НАМНУ доктор медичних наук Сергій Борщов у дописі на ФБ, коментуючи результати європейських досліджень, нагадав про "хворобливу істерію", яка вибухнула навесні після оприлюднення результатів доклінічних досліджень діючої речовини протефлазід, проведених в лабораторії Інституту епідеміології. Адже після заяви керівництва НАМНУ про те, що "діюча речовина ефективно подавляє реплікацію коронавірусу в клітинній культурі in-vitro", ряд "експертів" звинуватили українських вчених у "заняттях псевдонаукою".

"З квітня 2020 року по теперішній час у рамках дослідження профілактичної дії препарату Протефлазід приймають участь співробітники нашого Інституту. На сьогоднішній час серед 192 співробітників, що приймали препарат, не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19 та побічних дій Протефлазіду, – підкреслює лікар. – Маю думку, що за умови широкого застосування цього препарату ми б мали зовсім інші, значно менші показники захворюваності та тяжких випадків COVID-19 та суттєво нижчу летальність", – упевнений доктор медичних наук Сергій Борщов.

У свою чергу, Олександр Гриневич, доктор медичних наук, заслужений діяч науки України, повідомив: "Офіційні листи клінік свідчать про ефективність "off-label" застосування противірусного препарату з діючою речовиною протефлазід:

при використанні медичним персоналом з профілактичною метою: використали препарат понад 6000 медичних фахівців, із них були інфіковані та захворіли на COVID-19 не більше 2% (офіційний показник захворюваності медичного персоналу на початку пандемії в цілому по країні – 18-20%, на даний момент – 7-8%), при цьому, спостерігався переважно легкий перебіг захворювання; смертність – відсутня;

для лікування хворих на COVID-19: з легким перебігом проліковано більше 250 пацієнтів; перебігом середньої важкості – більше 100 пацієнтів; тяжким перебігом – 15 пацієнтів; жоден з пацієнтів не змінив свій статус в бік погіршення перебігу захворювання; всі пацієнти виписані; смертність, серед тих, хто лікувався препаратом – відсутня".

Довідка: 20 березня 2020 року на прес-конференції за участі президента НАМНУ академіка Віталія Цимбалюка оголошено про позитивний результат досліджень НАМНУ діючої речовини протефлазід стосовно здатності пригнічувати реплікацію корона вірусів.

Після цього розробник і виробник препарату "Протефлазід" розпочав благодійну акцію з безкоштовної поставки препарату для захисту медперсоналу опорних лікарень, визначених для лікування важкохворих на Сovid-19.

Однак у ЗМІ розпочалася кампанія чорного піару проти препарату Протефлазід. До якої долучились навіть такі відомі особистості, як У.Супрун та А.Садовий. На тлі цієї компанії Антимонопольний Комітет України вирішив оштрафувати виробника нібито "за неправдиві відомості" щодо властивостей препарату. Нині справа розглядається в суді. Це рішення АМКУ спричинило протест медиків опорних лікарень, які успішно користуються цим препаратом.



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